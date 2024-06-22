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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

السورية رويدا عطية تعتزل الفن لهذا السبب

رويدا عطية
رويدا عطية

اعتزلت الفنانة السورية رويدا عطية عن الفن من أجل حياتها الأسرية، لذلك قررت الاعتزال والتفرغ لأسرتها وتربية ابنتها، فهي تغيب عن الساحات منذ سنوات.

رويدا عطية

سبب اعتزال رويدا عطية

علقت رويدا عطية، قائلة: "لن أعود خلص، سأكمل مسيرتي كأم، الله يحفظ ابني ويحفظ كل أولاد العالم".

وتغيب رويدا عطية عن جمهورها حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنشر أي صور أو فيديوهات عبر حساباتها منذ عام.

رويدا عطية الميلاد والنشأة

رويدا عطية مواليد يوليو 1982 والدها سوري ووالدتها مصرية.

رويدا عطية

شاركت رويدا عطية في برنامج المواهب "سوبر ستار" بموسمه الأول على تلفزيون المستقبل وحصلت على المرتبة الثانية، أصدرت ألبومها الأول من نظرة" وجميع أغانيه من ألحان وإنتاج عماد شمس الدين، ثم كان ألبومها الثاني عام 2005 بعنوان "خصامك مر" كما قدمت دويتو "هيدا لبنان" مع الفنان الكبير الراحل وديع الصافي.

غابت رويدا عطية لسنوات عن الساحة الفنية ثم عادت مجددا بأغنية "مرسي" عام 2014 وبعدها طرحت أكثر من أغنية منفردة.

تزوجت رويدا عطية للمرة الأولى في سن 17 عاما، رغم معارضة أسرتها، وانفصلت عام 2006، تزوجت بعدها من رجل أعمال لبناني ورزقت بابنها الأول الذي أطلقت عليه اسم "زين"، تواجدت بعدها على الساحة الفنية وأحيت حفلات، ثم قررت الابتعاد والاعتناء بأسرتها.

رويدا عطية
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