تطورات الحالة الصحية لـ"لقاء سويدان" بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة على الهواء

تعرضت الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية مفاجئة على الهواء مباشرة، خلال الساعات القليلة الماضية، وجرى نقلها لأحد المستشفيات لإسعافها، وكانت في حالة مرضية سيئة.

لقاء سويدان

وتواصل الفنانة لقاء سويدان إجراء الفحوصات الطبية التي طلبها الطبيب للوقوف على تفاصيل مرضها المفاجئ والآلام الشديدة التي تعرضت لها فى جانبيها من خلال التحاليل والأشعة، حتى يتم تشخيصها بشكل سليم بعدما استقرت حالتها بشكل مبدئي.

لقاء سويدان

وتشارك الفنانة لقاء سويدان فى بطولة مسلسل الوصفة السحرية والذي يتم عرضه حاليًا عبر منصة watch it وقناة DMC، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي "كوميدي لايت" عن العلاقات الزوجية والمشكلات التى تحدث وكيفية الوصول للاستقرار فى الحياة الزوجية، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم شيري عادل، عمر الشناوي، أحم دفؤاد سليم، سلوي عثمان، كارولين عزمي، لقاء سويدان، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين من اخراج إسلام خيري.

مسلسل "الوصفة السحرية"

من ناحية أخرى، يعرض للقاء سويدان حاليا مسلسل "الوصفة السحرية" على قناة dmc ومنصة watch it، وهو أول عمل جديد يتم عرضه بعد رمضان 2024.

تجسد لقاء سويدان في المسلسل شخصية سيدة متحررة، عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وشقيقة الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكني الذي تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بينهم في إطار اجتماعى.

مسلسل "الوصفة السحرية" يشارك في بطولته بجانب لقاء سويدان كل من شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.