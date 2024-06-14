رسميًا.. محمد بيبو ينضم لصفوف المنصورة

أتم مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني، إجراءات ضم اللاعب محمد بيبو لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادماً من نادي نبروه، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد بدوري المحترفين .

بحضور الكابتن هشام شوقي رئيس اللجنة الفنية، والكابتن أشرف الموجي المدير الرياضي، والكابتن شريف أبو العزم مدير الكرة، ووكيل اللاعب محمد سلامة .

وتقدم مجلس إدارة نادي المنصورة الشكر والتقدير لمجلس إدارة مركز شباب البرامون برئاسة الأستاذ خيرت القصبي لإستضافتهم تدريبات الفريق الأول لكرة القدم علي ملعب مركز شباب البرامون

ويضم الجهاز الفني لفريق المنصورة كلا من: شريف أبو العزم مدير الكرة، رضا العيسوي المدير الفني، عمر إسلام مدرب عام، عبدالعزيز حسن مدرب، محمد كشك مخطط أحمال، جابر الجرايحي مدرب حراس المرمى، خالد عبدالرزاق محلل أداء، محمد السروجي رئيس الجهاز الطبي، محمد مصطفي علاج طبيعي، إسماعيل عبدالغفار مدلك، عادل حسن علاج طبيعي، محمد صدقي مدير إداري، محمد شهاب إداري، وائل حافظ إداري .

وعقد محمد البسيونى جلسة مع رضا العيسوي لوضع ترتيبات الموسم المقبل من أجل عودة هيبة زعيم الدقهلية من جديد والإقتراب أكثر وأكثر من أجل تحقيق حلم الجماهير بعودة فريقها المفضل إلى الدورى الممتاز .

واتفق الثنائى على ضرورة الإعتماد على عدد من لاعبى قطاع الناشئين من أجل بناء فريق قوى من أبناء النادى مثلما حدث في تسعينيات العام الماضى عندما كان المنصورة بعبع الأندية الكبرى ، بالإضافة لإنتقال عدد من لاعبيه للأهلى والزمالك على رأسهم وليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد ” دونجا ” ثنائى الفريق اللذان رحلا للزمالك مرورا برضا شحاته الذى انتقل للأهلى وعمرو زكى لاعب الزمالك الأسبق .

وأكد رضا العيسوي لرئيس المنصورة أنه لابد من البحث في القرى المجاورة عن لاعبين جيدين يستطيعوا حمل تيشيرت الفريق من أجل اللعب بهم وثقلهم على الشكل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود في النهاية .