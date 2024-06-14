رسمياً.. مالية كفر الزيات يضم "حربي" بلبيس

نجح فريق مالية كفر الزيات تحت قيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، في التعاقد مع أحمد حربي لاعب بلبيس، لتدعيم خط الوسط استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني ب

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية بعد دفع المقابل المادي لفريقه السابق والحصول علي الاستغناء الخاص به، وذلك لمدة 3 مواسم في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات، وخليل إبراهيم وكيل اللاعب.

ويجيد حربي اللعب في خط الوسط "هاف رايت".

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث ضم محمد بلحة لاعب الشرقية، ومحمد فايز لاعب الحمام، وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية، وناصر البوهي لاعب الإنتاج، و ضاضا لاعب دمنهور، وأحمد حربي لاعب بلبيس.

أتم مسؤولو نادي مالية كفر الزيات التعاقد مع عبدالرحمن الدسوقي "ضاضا" لاعب دمنهور لمدة 3 مواسم، ويجيد اللاعب اللعب في الوسط "هاف لفت".

وأنهى مسؤولو نادي مالية كفر الزيات في التعاقد مع ناصر البوهي لاعب الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، ويجيد اللاعب اللعب في مركز الوسط.

كما تعاقد فريق مالية كفر الزيات مع "حسني إبراهيم عزوز" لاعب كهرباء الإسماعيلية لمدة 3 مواسم، ويجيد اللاعب اللعب في مركز الظهير الأيسر.

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .

من ناحيه آخر، أعلن نادي ماليه كفر الزيات بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب عبد الناصر محمد المدير الفني السابق للانتاج الحربي، خلفاً منير عقيلة .

ويضم الجهاز الفني للفريق بالموسم الجديد: جلال أبو عوف المشرف العام علي الكرة، عبدالناصر محمد مديراً فنياً، مصطفي عسكر مدرب عام، وليد البشكار مدرب،عبدالرؤوف عيد مدرب حراس المرمي .

ويضم الجهاز الإداري كلا من : رمضان ليله مدير إداري ، ياسين علوان إداري ، وائل سعيد مدير التعاقدات .

ويضم الجهاز الطبي كلا من : دكتور محمد الخولي رئيس الجهاز الطبي، عبدالمنعم زيان طبيب، محمد عاطف طبيب .