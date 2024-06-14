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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النجوم يطالب بإيقاف بيراميدز إفريقيا

محمد الطويلة رئيس
محمد الطويلة رئيس نادي النجوم

تقدم مجلس ادارة النجوم برئاسة محمد الطويلة بشكوي ضد نادي بيراميدز بسبب عدم تسديد باقي قيمة صفقة انتقال محمود صابر حتي الان.

وطالب النجوم في شكواه بعدم السماح لبيراميدز بالحصول علي الترخيص للعب في البطولات الافريقية.

و جاء نص الشكوي كالتالي

تقدم نادي النجوم اليوم “الثلاثاء” بمذكرة رسمية الى الإتحاد المصري لكرة القدم ضد نادي بيراميدز ، وذلك لعدم إلتزامه بتنفيذ القرار الصادر من الإتحاد المصري لكرة القدم رقم (2569) بتاريخ 22 يونيو 2023 ، بشأن المبالغ المستحقة لنادي النجوم.

ويطالب نادي النجوم بتطبيق اللوائح والنصوص الخاصة بعدم منح الترخيص اللازم للمشاركة في البطولات الإفريقية لنادي بيراميدز والتي تمنع نادي مدين لأندية أخرى من الحصول على الترخيص ما لم يسدد المديونية المقررة (لائحة التراخيص بالكاف).

ويطالب نادي النجوم من الإتحاد المصري لكرة القدم سرعة إلزام نادي بيراميدز بالسداد خلال 5 أيام ، أو تطبيق ما جاء بشروط الترخيص الخاص بالمشاركات الإفريقية.

ويؤكد نادي النجوم بأنه في حال تطبيق اللوائح بعدم منح الترخيص لنادي بيراميدز وهو أمر لائحي يترتب عليه إعادة ترتيب الأندية صاحبة الحق بالمشاركة في البطولات الأفريقية.

 

 

 

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الجريدة الورقية