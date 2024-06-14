عاجل
استعدادات أمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى
الجمعة 14 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رئيس نادي المنصورة يحاول إعادة تجربة النادي فى التسعينيات

محمد البسيوني رئيس
محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة

يسعى مجلس إدارة المنصورة برئاسة محمد البسيونى لبناء فريق قوى قادر على مواجهة الفرق الكبرى بعد صعوده لدورى المحترفين عقب احتلال صدارة المجموعة الخامسة بدورى القسم الثانى ب بفارق الأهداف عن مركز شباب القزازين .

وأعلن مجلس إدارة المنصورة منذ أيام التعاقد مع رضا العيسوي أحد أبناء النادى لقيادة الفريق الموسم المقبل بعد رحيل عبد اللطيف الدومانى الذى وقع لدمنهور .

وعقد محمد البسيونى جلسة مع رضا العيسوي لوضع ترتيبات الموسم المقبل من أجل عودة هيبة زعيم الدقهلية من جديد والإقتراب أكثر وأكثر من أجل تحقيق حلم الجماهير بعودة فريقها المفضل إلى الدورى الممتاز .

واتفق الثنائى على ضرورة الإعتماد على عدد من لاعبى قطاع الناشئين من أجل بناء فريق قوى من أبناء النادى مثلما حدث في تسعينيات العام الماضى عندما كان المنصورة بعبع الأندية الكبرى ، بالإضافة لإنتقال عدد من لاعبيه للأهلى والزمالك على رأسهم وليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد ” دونجا ” ثنائى الفريق اللذان رحلا للزمالك مرورا برضا شحاته الذى انتقل للأهلى وعمرو زكى لاعب الزمالك الأسبق .

وأكد رضا العيسوي لرئيس المنصورة أنه لابد من البحث في القرى المجاورة عن لاعبين جيدين يستطيعوا حمل تيشيرت الفريق من أجل اللعب بهم وثقلهم على الشكل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود في النهاية .

ويضم الجهاز الفني لفريق المنصورة كلا من: شريف أبو العزم مدير الكرة، رضا العيسوي المدير الفني، عمر إسلام مدرب عام، عبدالعزيز حسن مدرب، محمد كشك مخطط أحمال، جابر الجرايحي مدرب حراس المرمى، خالد عبدالرزاق محلل أداء، محمد السروجي رئيس الجهاز الطبي، محمد مصطفي علاج طبيعي، إسماعيل عبدالغفار مدلك، عادل حسن علاج طبيعي، محمد صدقي مدير إداري، محمد شهاب إداري، وائل حافظ إداري .

 

 

 

 

 

txt

تعرف علي استعدادات فريق القناة للموسم الجديد

txt

تعرف على مباريات الجولة الرابعة بدورة الترقي المؤهلة إلى الممتاز

txt

مدرب أبوقير للأسمدة : استغنينا عن ١٦ لاعباً وأشكر مجلس الإدارة على تجديد الثقة

txt

دمنهور يتعاقد مع شيتوس استعداداً للموسم الجديد

txt

البوهي وعزوز وضاضا في صفوف مالية كفر الزيات لـ 3 مواسم

txt

كهرباء الاسماعيلية يتعاقد مع بندق ورجب وجودة استعداداَ للموسم الجديد

txt

أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنصر للتعدين

txt

إبراهيم حسن: تركيزنا بالكامل على مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

txt

استعدادات النصر مستمرة لموقعة بيراميدز بالكأس

txt

مالية كفر الزيات يضم بلحة وفايز استعداداً للموسم الجديد

مواد متعلقة

تعرف علي استعدادات فريق القناة للموسم الجديد

تعرف على مباريات الجولة الرابعة بدورة الترقي المؤهلة إلى الممتاز

مدرب أبوقير للأسمدة : استغنينا عن ١٦ لاعباً وأشكر مجلس الإدارة على تجديد الثقة

دمنهور يتعاقد مع شيتوس استعداداً للموسم الجديد

البوهي وعزوز وضاضا في صفوف مالية كفر الزيات لـ 3 مواسم

كهرباء الاسماعيلية يتعاقد مع بندق ورجب وجودة استعداداَ للموسم الجديد

أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنصر للتعدين

إبراهيم حسن: تركيزنا بالكامل على مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو
الجريدة الورقية