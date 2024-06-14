رئيس نادي المنصورة يحاول إعادة تجربة النادي فى التسعينيات

يسعى مجلس إدارة المنصورة برئاسة محمد البسيونى لبناء فريق قوى قادر على مواجهة الفرق الكبرى بعد صعوده لدورى المحترفين عقب احتلال صدارة المجموعة الخامسة بدورى القسم الثانى ب بفارق الأهداف عن مركز شباب القزازين .

وأعلن مجلس إدارة المنصورة منذ أيام التعاقد مع رضا العيسوي أحد أبناء النادى لقيادة الفريق الموسم المقبل بعد رحيل عبد اللطيف الدومانى الذى وقع لدمنهور .

وعقد محمد البسيونى جلسة مع رضا العيسوي لوضع ترتيبات الموسم المقبل من أجل عودة هيبة زعيم الدقهلية من جديد والإقتراب أكثر وأكثر من أجل تحقيق حلم الجماهير بعودة فريقها المفضل إلى الدورى الممتاز .

واتفق الثنائى على ضرورة الإعتماد على عدد من لاعبى قطاع الناشئين من أجل بناء فريق قوى من أبناء النادى مثلما حدث في تسعينيات العام الماضى عندما كان المنصورة بعبع الأندية الكبرى ، بالإضافة لإنتقال عدد من لاعبيه للأهلى والزمالك على رأسهم وليد صلاح عبد اللطيف وتامر عبد الحميد ” دونجا ” ثنائى الفريق اللذان رحلا للزمالك مرورا برضا شحاته الذى انتقل للأهلى وعمرو زكى لاعب الزمالك الأسبق .

وأكد رضا العيسوي لرئيس المنصورة أنه لابد من البحث في القرى المجاورة عن لاعبين جيدين يستطيعوا حمل تيشيرت الفريق من أجل اللعب بهم وثقلهم على الشكل الأمثل لتحقيق الهدف المنشود في النهاية .

ويضم الجهاز الفني لفريق المنصورة كلا من: شريف أبو العزم مدير الكرة، رضا العيسوي المدير الفني، عمر إسلام مدرب عام، عبدالعزيز حسن مدرب، محمد كشك مخطط أحمال، جابر الجرايحي مدرب حراس المرمى، خالد عبدالرزاق محلل أداء، محمد السروجي رئيس الجهاز الطبي، محمد مصطفي علاج طبيعي، إسماعيل عبدالغفار مدلك، عادل حسن علاج طبيعي، محمد صدقي مدير إداري، محمد شهاب إداري، وائل حافظ إداري .