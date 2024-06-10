تعرف على مباريات الجولة الرابعة بدورة الترقي المؤهلة إلى الممتاز

تستأنف منافسات الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، موسم 2024-2025، يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو، ويشارك في الدورة الرباعية أندية التالية حرس الحدود، الترسانة، منتخب السويس، سبورتنج، وتقام بنظام دوري من دورين، ويصعد صاحب المركز الأول إلى الدوري الممتاز، ليرافق فريقا بتروجت وغزل المحلة.

ويتصدر حرس الحدود جدول ترتيب الدورة الرباعية برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الترسانة صاحب المركز الثاني.

موعد مباريات الجولة الرابعة بالدورة الرباعية :

تنطلق الجولة الرابعة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل والموافق 12 يونيو، حيث يستضيف منتخب السويس نظيره حرس الحدود، فيما يلتقي سبورتنج مع الترسانة.

نتائج مباريات الجولة الثالثة بالدورة الرباعية :

فاز فريق الترسانة على سبورتنج بثلاثية نظيفة، وحقق فريق حرس الحدود الفوز على منتخب السويس بهدف دون مقابل.

جدول ترتيب الدوري الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز:

1- حرس الحدود برصيد 7 نقاط

2- الترسانة برصيد 4 نقاط

3- سبورتنج برصيد 4 نقاط

4- منتخب السويس برصيد نقطة