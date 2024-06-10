الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دمنهور يتعاقد مع شيتوس استعداداً للموسم الجديد

فريق دمنهور
فريق دمنهور

نجح الجهاز الفني لفريق دمنهور بقيادة عبد اللطيف الدوماني وبالتنسيق مع مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة وليد بديوى ولجنة الكرة في التعاقد مع محمد مسعد وشهرته شيتوس صانع ألعاب بورفؤاد السابق، ضمن خطة الفريق في بناء فريق قوى قادر على المنافسة بدوري القسم الثاني "ب" الموسم المقبل .

 ووقع اللاعب علي عقود انضمام، بحضور وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وعبداللطيف الدوماني المدير فني لفريق دمنهور وخميس بركات مدير الكرة ومحمد زويل المدير التنفيذي.

الجدير بالذكر أن محمد مسعد سبق وتألق مع اندية  بلدية المحلة وبتروجيت وبورفؤاد سابقا.

 

 

وسبق وأن تعاقد فريق دمنهور مع صلاح لالا مدافع تلا وبترول أسيوط السابق في صفقة انتقال حر، ويعد "لالا" مدافع قوي وإضافة كبيرة وقوية لنادي دمنهور ظهر اللاعب بشكل أكثر من رائع نال عليه استحسان المتابعين .

يذكر أن أعلن نادي ألعاب دمنهور برئاسة وليد بديوي تعاقده رسميًا مع عبد اللطيف الدوماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في النادي للعام القادم من دوري القسم الثاني ب.

ووقع الدوماني عقود توليه مهمة تدريب الأزرق البحراوي في جلسة جمعته عصر برفقة وليد بديوي رئيس نادى دمنهور وصفاء رجب والأستاذ صلاح عقدة أمين الصندوق والأستاذ حسين محمد والدكتورة نور القمحاوي أعضاء مجلس الإدارة والاستاذ محمد زويل المدير التنفيذي .

وأكد وليد بديوى رئيس نادى دمنهور، ثقته الكبيرة جدا في الجهاز الفني الجديد بقيادة ك عبداللطيف الدوماني في تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالصعود وعودة فريق دمنهور الي مكانته الطبيعية من جديد كواحد من الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة .

ويسعى مجلس إدارة نادي دمنهور لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار والصعود إلى دوري المحترفين في الموسم المقبل بعدما خسر الفريق فرصة الصعود الموسم المنقضي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني للأزرق على الشكل التالي: عبد اللطيف الدوماني مديرًا فنيًا و يعاونه محمد حسن مدربا عاما بالإضافة إلى سيد عبد العال و محمد بازيد مدربان للفريق.

كما يتواجد خميس بركات كمدير للكرة و محمد عبد الستار مدير إداري وناصر النحراوي إداري لشئون اللاعبين.

ويتكون الجهاز الطبي من خالد شتا دكتور علاج طبيعي و محمد زنهم مساعد و جمال عبد الرحمن و محمد زايد عمال للمهمات.

 

 

txt

أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنصر للتعدين

txt

إبراهيم حسن: تركيزنا بالكامل على مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

txt

استعدادات النصر مستمرة لموقعة بيراميدز بالكأس

txt

مالية كفر الزيات يضم بلحة وفايز استعداداً للموسم الجديد

txt

القناة يقرر الإطاحة بـ14 لاعب قبل الموسم الجديد

txt

حسام عبدالعال مديراً فنياً لأسوان

txt

الصباحي أولى صفقات لافيينا استعدادًا للموسم الجديد

txt

دمنهور يحسم أولى صفقاته في الانتقالات الصيفية

txt

بتروجيت يجدد الثقة "عيد" استعداداً للموسم الجديد

txt

لافيينا يجدد الثقة في أحمد صلاح

مواد متعلقة

البوهي وعزوز وضاضا في صفوف مالية كفر الزيات لـ 3 مواسم

كهرباء الاسماعيلية يتعاقد مع بندق ورجب وجودة استعداداَ للموسم الجديد

أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنصر للتعدين

إبراهيم حسن: تركيزنا بالكامل على مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

استعدادات النصر مستمرة لموقعة بيراميدز بالكأس

مالية كفر الزيات يضم بلحة وفايز استعداداً للموسم الجديد

القناة يقرر الإطاحة بـ14 لاعب قبل الموسم الجديد

حسام عبدالعال مديراً فنياً لأسوان

الجريدة الورقية