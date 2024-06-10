مدرب أبوقير للأسمدة : استغنينا عن ١٦ لاعباً وأشكر مجلس الإدارة على تجديد الثقة

أعرب محمد عطية المدير الفنى لفريق ابو قير للأسمدة،عن سعادتة البالغة للصعود لدور الـ١٦ من كاس مصر وتخطى عقبة الاتحاد السكندرى.

ووجه المدير الفنى الشكر لمجلس ادارة النادى برئاسة المهندس عابد عز إلرجال والمحاسب مدحت الصمودى نائب رئيس النادى ،على تجديد الثقة فى قيادة الفريق والدعم الكبير الذى يقدمة المجلس للفريق .

وقال عطية مباراة الاتحاد كانت صعبة جدا ولكننا تركنا الاستحواذ لفريق الاتحاد واهدرنا عدة فرص خلال اللقاء الذى امتد لمدة ١٢٠ دقيقة .

واضاف انة شاهد عدة فيديوهات لفريق الاتحاد وطالب لاعبيه بالتركيز الشديد وعدم ارتكاب اخطاء ،مشيرا الى انهم خاضوا فترة اعادا مصغرة على ملعب الاكاديمية لمدة ١٠ ايام ثبل مواجهة الاتحاد .

واشار الى انه اختار الجهاز المعاون ليتكون من احمد نبيل مدير الكرة وعبد الرحمن فاروق مدربا عاما وحمادة السيد مدربا للحراس وجلال علام مخطط احمال واسلام سلام اصابات ومصلح مهدى مدير شئون لاعبين وحسين نبوى ادارى ومحمد نيازى مدلك .

واضاف الى انه استغنى عن ١٦ لاعبا منهم ٤ لاعبين كانوا معارين لاندية القسم الثانى .

على آخر، أكد أحمد نبيل مدير الكرة ينادى أبوقير للأسمدة، أن مجلس الادارة برئاسة المهندس عابد عز إلرجال جدد الثقة في محمد عطية المدير الفني للفريق في دورى المحترفين خلال الموسم القادم ، خاصة بعدما نجح " عطية " في تحقيق المفاجاة وقاد الفريق للفوز علي الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح ويصعد لدور الـ 16 لبطولة كأس مصر .

حيث اثبت انه مدير فني كفء وقدم أوراق اعتماده رسميا، والظهور الجيد للفريق طوال مباريات الدور الثاني لدوري المحترفين بعد ان تولي قياده الفريق خلفاً لايمن المزين المدير الفني السابق للفريق .

وظهر الفريق بصورة جيدة جدا، أمام فريق بحجم الاتحاد السكندرى، واستطاع هو ولاعبيه أن يكونوا أكثر من ند له خلال 120 دقيقة وهو ما اكد نجاحه وجهازه المعاون في قيادة المباراه التي استعدوا لها جيدا خاصة بعد ان قام بالدفع بعادل يحيي حارس المرمي الاحتياطي قبل ركلات الترجيح، والذى نجح في التصدى الي ركلتي ترجيح .