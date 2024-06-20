فكرية احمد تصل لقائمة الفوز بجائزة طه حسين

برواية حائط بلا مبكى:

ترشحت رواية حائط بلا مبكى للروائية فكرية أحمد مدير تحرير الوفد ضمن القائمة الطويلة للفوز بجائزة طه حسين للرواية والتي ينظمها نادي القصة برئاسة الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، تضم القائمة تسعة أعمال روائية أخرى .

حائط بلا مبكى صادرة عن دار النخبة العربية للنشر والتوزيع برئاسة مجلس الكاتب أسامة إبراهيم، وقد أحدثت الرواية صدى كبيراً حال صدورها في مطلع يناير من هذا العام ، ليس لأنها تدور حول ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وتاريخ الصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني المحتل، بل لأن الرواية تم كتابتها على الهواء مباشرة كما وصفها المؤرخ والكاتب محمد الشافعي وذلك تحت تأثير المحارق والمذابح البشعة في غزة التي يتعرض لها أصحاب الحق في الأرض والتحرر من الاستعمار، كما تم كتابتها في ثلاثة أشهر، و زمن قياسي لكتابة رواية وثائقية مطولة على هذا النحو، وقال عنها الشافعي أن أحداثها كتبت وكأن فكرية أحمد تعيش داخل فلسطين من حيث وصف الأحياء وشكل الحياة البشعة تحت قيود الاحتلال وتعذيب الأسرى في السجون ، وأسماء الشوارع وأسماء شخوص الرواية.

كما وصفها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي بأنها رواية وثائقية هامة يجب أن تدرس بالمدارس، لما بها من معلومات وتاريخ لا يعرفه الكثيرون عن المقاومة الفلسطينية خاصة الأجيال العربية الجديدة، فالكثير من تاريخ المقاومة الفلسطينية تم حذفه بالفعل من كتب التاريخ بالمدارس في فلسين المحتلة لمحو الهوية العربية وتزوير التاريخ.

وكانت لجنة الفحص لجائزة طه حسين قد حددت أسماء الروايات للقائمة الطويلة المرشحة ليفوز منها في النهاية ثلاث روايات، الجائزة الأولى قيمتها عشرون ألف جنية ، الثانية عشرة آلاف جنية الثالثة ألف حنيه ، على أن يتم تكريم باقي من بالقائمة بجوائز عينية من درع وشهادة تقدير.

أسماء الروايات بالقائمة الطويلة هي رواية "الأستاذ" للكاتب ياسر أبو السعود،" جريمة الحياة" لشيرين شحاته، "المس العاشق" للكاتب أحمد عبده، "العسال "للكاتب حارس كامل يوسف، "ميراث الخوف" لأمينة الزغبي ، "فيلا القاضي " لعمرو دنقل ، "في رحاب البطل كانت لنا أيام" للكاتب محمد كسبر، "التاريخ الذكوري لدرة" لمنى خليل، "ستانليى" لريم أبو عيد، "حائط بلا مبكى" للكاتبة فكرية أحمد.

وأشارت لجنة الفحص أن ترتيب أسماء الروايات بالقائمة لا يعني ترتيب الفوز المحتمل للأعمال الأدبية المترشحة بالقائمة الطويلة.

يذكر أن الروائية فكرية أحمد صدر لها 15 عملاً ما بين رواية ومجموعات قصصية هي مملكة العبيد، بلا رجال أفضل، قلوب في طواحين الهواء، بائعة الورد، كورونا في سوق البغاء، الملكة والأفاعي، سر الرجل والكلب، لغز الحقيبة الزرقاء، لغز الجاسوس الأخرس، لغز الطائرة المخطوفة ، تعاويذ عاشق الدم، محاكمة الحجر الأسود، جثة ستيفان محمد، متر إلا ربع، حائط بلا مبكى.

يذكر أن نادى القصة أسسه الكاتب الكبير يوسف السباعي وزير الثقافة الأسبق عام ١٩٥٣، وكان أول رئيس له الدكتور طه حسين، ثم توفيق الحكيم، وتعاقب عليه الرؤساء من كبار الكتاب أحدثهم الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد والرئيس الأسبق لهيئة قصور الثقافة.