محافظ أسوان يتفقد لجان امتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجان الامتحانات بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة بالثانوية بنات ، والتى تضم 244 طالبة بواقع 12 لجنة إمتحانية، ومدرسة الدكتور طه حسين الإعدادية بنين ، والتى تضم 223 طالب داخل 11 لجنة إمتحانية وذلك من إجمالى 302 لجنة تضم 27 ألف و 120 طالب وطالبة نظام (عام - لغات - رياضى - خاص - دمج) على مستوى الإدارات التعليمية الخمس ، ومن المقرر الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية فى 23 مايو الجارى.

جاء ذلك بمرافقة اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأطمئن عطية، أن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مع تهيئة الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق التدابير الوقائية والتهوية الجيدة ومبردات المياه حفاظاً على سلامة وصحة المعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية، موجهاً إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الإستمرار على نفس المستوى من النظافة العامة بمحيط المدارس ، بجانب إنتظام تواجد الزائرة الصحية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة، فيما أشار محمد الرشيدى بأن اللجان الامتحانية تضم 64 لجنة بإدارة أسوان التعليمية، و 21 لجنة بإدارة دراو التعليمية، و 40 لجنة بإدارة نصر النوبة التعليمية، و76 لجنة بإدارة كوم أمبو التعليمية، و 101 لجنة بإدارة إدفو التعليمية .

وأوضح أنه تم تجهيز جميع اللجان والأوراق الإدارية الخاصة بسير الامتحانات، وتم أيضاً تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية ، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية لتلقى أى شكاوى ، وتم بالتوازى تجهيز مقار الكنترولات ولجان تقدير الدرجات بما يضمن سير عملية التصحيح والرصد بطريقة سليمة ودقيقة وسريعة ، ويحافظ كذلك على راحة وسلامة المنتدبين لأعمال الكنترول والتصحيح.