النيابة تكشف لغز العثور على جثة ملفوفة  في سجادة بالبدرشين

كشفت جهات التحقيق، لغز العثور على جثة وسط الشارع بمدينة البدرشين داخل سجادة، وكشفت التحقيقات أن صديق المجني عليه مسجل خطر هو مرتكب الجريمة، بالاشتراك مع شقيقيه وصديقيه.

تفاصيل العثور على جثة ملفوفة في سجادة بالبدرشين

وتواصلت جهات التحقيق للمتهمين من خلال فحص علاقات المجني عليه وصداقاته واستجواب أسرته، وأفادوا انه دائم التواجد مع صديق له وأنه اخر من شاهدوه معه، وأخبر أحد أفراد اسرته أنه سيتوجه لزيارة صديقه في منزله ولم يعد من حينها، وبالقاء القبض على الصديق اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع شقيقيه وصديقيه.

صديق المجني عليه مرتكب الجريمة

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه مسجل خطر من مدينة 15 مايو وأن الجريمة تمت ليلة وقفة عيد الأضحى المبارك حيث كانت توجد بينه وبين صديقه خلافات مالية، بعدما اقترض منه مبلغا ماليا فتوجه إليه المجني عليه في منزله بمدينة 15 مايو في حلوان، لمطالبته بسداد دينه فتشاجر معه المتهم وانهال عليه ضربا بمطواة حيث "نحر" عنقه من الخلف إضافة إلى طعنات أخرى في البطن والظهر.

أضافت التحقيقات أنه عقب قتل المتهم صديقه وتمزيق جسده بالطعنات، فكر في طريقة للتخلص من الجثة فاتصل هاتفيا بشقيقيه واثنين من أصدقائه الذي حضروا إليه مسرعين، وقرروا إلقاء الجثة في مكان بعيد عن الشقة مسرح الجريمة ولفوا جثته في السجادة الغارقة بدمائه، وحملوه في سيارة أحد الصديقين وألقوه على طريق البدرشين وعاد كل منهم إلى منزله.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بالعثور على جثة وسط الشارع بمدينة البدرشين داخل سجادة، وشكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة، وبيان ما اذا مكان العثور على الجثة تم ارتكاب الجريمة به او مجرد مكان للتخلص منها بعد تنفيذ الجريمة في مسرح آخر، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.