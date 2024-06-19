اقرأ بالوفد.. الدولة تدفع القطاع الخاصة لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الخميس، العديد من الأخبار والتقارير المهمة أبرزها: "الدولة تدفع القطاع الخاصة لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي".
ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:
- د. وجدي زين الدين يكتب: الإرادة السياسية والمشروع القومي للتعليم
- جهود مكثفة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين
- "مصر للطيران": 12 رحلة جوية في العودة إلى أرض الوطن
- المواقع الأثرية والمتاحف تجذب عشرات آلاف الزوار خلال العيد
- أمريكا: نواصل العمل مع مصر وقطر لوقف الحرب الإسرائيلية