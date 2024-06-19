الأربعاء 19 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اقرأ بالوفد.. الدولة تدفع القطاع الخاصة لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي

عدد الوفد
عدد الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الخميس، العديد من الأخبار والتقارير المهمة أبرزها: "الدولة تدفع القطاع الخاصة لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

- د. وجدي زين الدين يكتب: الإرادة السياسية والمشروع القومي للتعليم
- جهود مكثفة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين
- "مصر للطيران": 12 رحلة جوية في العودة إلى أرض الوطن
- المواقع الأثرية والمتاحف تجذب عشرات آلاف الزوار خلال العيد
- أمريكا: نواصل العمل مع مصر وقطر لوقف الحرب الإسرائيلية

مواد متعلقة

أخذ قسطًا من الراحة.. أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج.. فيديو

"إكسترا نيوز" ترصد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى من حديقة الأزهر

"إكسترا نيوز" ترصد أجواء احتفال أهالي قنا برابع أيام عيد الأضحى

"إكسترا نيوز" ترصد الاحتفال بعيد الأضحى من الحديقة الدولية.. رئة خضراء

مراسل "إكسترا نيوز": عدد زوار القناطر الخيرية تخطى حاجز المليون

أستاذ اقتصاد: الجودة والتناسق وتضافر الجهود وراء نجاح الصادرات الزراعية

أستاذ استثمار: تحسين نظرة المؤسسات المالية للاقتصاد المصري تتويج لجهود الدولة

خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية في قلب الأجندة المصرية.. والقاهرة عملت بـ5 مسارات
الجريدة الورقية