اقرأ بالوفد.. الدولة تدفع القطاع الخاصة لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الخميس، العديد من الأخبار والتقارير المهمة أبرزها: "الدولة تدفع القطاع الخاصة لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي".

ويتضمن العدد العديد من الموضوعات الأخرى:

- د. وجدي زين الدين يكتب: الإرادة السياسية والمشروع القومي للتعليم

- جهود مكثفة للبحث عن الحجاج المصريين المفقودين

- "مصر للطيران": 12 رحلة جوية في العودة إلى أرض الوطن

- المواقع الأثرية والمتاحف تجذب عشرات آلاف الزوار خلال العيد

- أمريكا: نواصل العمل مع مصر وقطر لوقف الحرب الإسرائيلية