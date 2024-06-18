الساحر والبلياتشو.. العاب مثيرة ومسابقات ثقافية فى نادى محافظة الفيوم

نظمت ادارة النشاط الثقافى والفنى والاجتماعى فى نادى محافظة الفيوم مساء اليوم الثلاثاء ثالث ايام العيد، احتفالية كبرى شهدها عدد كبير من الأطفال وأسرهم أبناء الجمعية العمومية، والذين كانوا على موعد مع الإثارة والتشويق الضحكة الصافية.. مع بداية الاحتفالية الخاصة بالساحر والبلياتشو، التى تنظمها ادارة النشاط الثقافى والفنى والاجتماعى بمسرح النادى.

بدات الاحتفالية بعروض مثيرة وألعاب شيقة وألعاب جديدة ومسابقات وهدايا عديدة، واكد إسلام حسن مدير ادارة النشاط الثقافي والفنى والاجتماعى، أن المسرح كامل العدد وحضر الاحتفالية التى نظمها نادى محافظة الفيوم، عدد كبير من ابناء الجمعية العمومية للنادى وأسرهم.

إقبال كبير من الاعضاء

اضاف أيمن فزاع المدير التنفيذى للنادى ان التنظيم الجيد للاحتفالية التى نظمتها ادارة النشاط الثقافى، وراء هذا الإقبال الكبير للحضور والذى يأتى تتويجا لتوجيهات مجلس ادارة النادى برئاسة النائب عماد سعد حمودة، للاهتمام بتنمية قدرات الأطفال فكريا وثقافياً والتعرف على مواهبهم لتنميتها ودعم الموهوبين منهم .

تضمنت فقرات الحفل للبلياتشو ، و الساحر ، العاب مثيرة و تصوير واللعب مع الماسكات، و مشاركة الاطفال فى المسابقات و الفوز بالعديد من الهدايا الكثيرة

ولاول مرة يعرض نادى محافظة الفيوم الرياضى، فقرات الفنون الشعبية لاعضاء النادي وهي من اولي نتاج تدريب الأطقم الفنية المتخصصة بالنادى والتى سوف تكون نواة افرقة الفنون الشعبية الخاصة بالنادي.































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