أحد علماء الأزهر يكشف عن "محظورات الحج"

تحدث الشيخ عطيه محمد، أحد علماء الأزهر الشريف، عن المقصود بمصطلح “محظورات الحج”، مشددًا على أن محظورات الحج هي الأعمال التي لا يجوز للمحرم أن يقوم بها ويجب عليها أن يجتنب فعل هذه الأشياء وحظرها وقت الحج، مؤكدًا أن المقصود بالحج هو الاتجاه إلى مكة المكرمة في وقت معين لتأدية شعائر معينة بترتيب وكيفية محددة.

وأوضح “محمد”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج “8 الصبح”، المُذاع عبر شاشة “دي أم سي”، أن قد يقع الحج في شئ من هذه المحظورات والتي من هذه المحظورات حلق الشعر وتقليم وقص الأظافر بالإضافة إلى استعمال الطيب بعد عقد الإحرام سواء في الثوب أو البدن والجماع قتل الصيد.

وأشار إلى أن هناك محظورات الحج خاصة بالرجال تتمثل في لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، مشيرا إلى أن هناك أيضا محظورات تخص النساء وتتمثل في لبس النقاب والقفازين، “حتى وإن كانت منتقبة ممنوع تلبسه".

وأوضح أن عندما يفعل المؤمن هذه المحظورات وهو جاهل أو نسي لا شيء عليه، ولكن لو متعمد يقع عليه الحكم وتكون كفارته وجب عليه الفديه.