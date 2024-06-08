عاجل
عاجل.. الاحتلال يعلن تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات
السبت 08 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. الاحتلال يعلن تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين من قلب النصيرات

بوابة الوفد الإلكترونية

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي، أنه في عملية مركبة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة (الوحدة الشرطية الخاصة) تم صباح اليوم تحرير أربعة مختطفين إسرائيليين هم نوعا أرغماني (25), ألموع مئير (21) وأندري كوزلوف (27) وشلومي زيف (40) والذين تم اختطافهم من قبل منظمة حماس من حفل النوفا في السابع من أكتوبر. 

وأضاف في بيانه: لقد تم تحرير المختطفين من قبل مقاتلي جهاز الشاباك والوحدة الشرطية الخاصة من منطقتيْن منفردتيْن في قلب النصيرات. 

وأشار إلى أن وضع المختطفين الصحي جيد وتم نقلهم للفحوصات الطبية في مستشفى تل هاشومير. 

مواد متعلقة

الاحتلال ينشر قائمة لاشخاص توفى بعضهم منذ سنوات ويزعم تصفيتهم في غارة النصيرات

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز في حركة حماس

حزب الله يقصف بركة ريشا وبرانيت بصواريخ بركان

عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينتين في البحر الأحمر

رغم التهديدات.. حزب الله يستهدف خربة ماعر وانتشارًا لجنود الاحتلال بقذائف المدفعية

مقاوم فلسطيني يطلق قذائف الهاون وهو يرتشف قهوته واضعًا قدم على الأخرى.. شاهد

المكتب الإعلامي بغزة: طائرات الاحتلال استهدفت مركز إيواء مدرسة أسماء بمخيم الشاطئ

القسام تستهدف منزلًا تحصنت به قوة صهيونية وتوقعهم بين قتيل وجريح
الجريدة الورقية