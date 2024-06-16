توزيع "البالونات " على الاطفال فى نادى الفيوم احتفالا بعيد الأضحي

قامت ادارة نادى محافظة الفيوم بتوزيع الهدايا و"البالونات" على الاطفال من ابناء اعضاء النادى عقب تأدية صلاة عيد الاضحى المبارك .وشاع جو من البهجة بين اعضاء النادى الذين حرصوا على الصلاة فى ساحة النادى الداخلية .

وقد ادى المئات من اعضاء الجمعية العمومية لنادى الفيوم الرياضى ، وأهالي مدينة الفيوم، فى مقدمتهم النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس ادارة النادى، واعضاء مجلس الادارة، صلاة عيد الاضحى المبارك، وتولى إقامة الصلاة سماحة فضيلة الشيخ احمد سرحان امام مسجد عيد الله وهبى.

دارت خطبة العيد، حول تعظيم شعائر الله، وطاعته وقال فضيلة الشيخ، ان الله شرع لنا من الأعياد ما يفرحنا، وما يشيع في حياتنا السعادة والاستقرار، وقد جاء الإسلام وفي الناس عادات وتقاليد، فكان شأنه من تلك العادات والتقاليد أن أقر منها الصالح الذي يسمو بالإنسانية ويرقى بها، ويعطيها القوة والصلاح، ورفض ما عدا ذلك، أما الأعياد التي شرعها الإسلام فهي عيدان، عيد الفطر، وعيد الأضحى، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: كان لكم يومانِ تلعبونَ فيهما، وقدْ أبدَلَكم اللهُ بهما خيرًا منهما: يومَ الفطرِ، ويومَ الأضحَى.

المحافظ يؤدى الصلاة فى مسجد ناصر..

وقد أدى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والنائب سيد سلطان عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

تناولت خطبة العيد، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء وما فيها من قيم الطاعة والصبر، حيث تأتي الأعياد بعد طاعات، كما أكدت الخطبة على ضرورة صلة الرحم، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب المساكين والفقراء في هذا اليوم، وكذا نشر روح التسامح والعفو، وتطهير القلوب من الحقد والحسد والكراهية، ومجاهدة النفس بالعبادة، وحسن الخلق.

‏عقب ذلك، قدم محافظ الفيوم، التهنئة لأهالي الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل الفيوم فرحتهم بالعيد، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على مصرنا الحبيبة، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جهه اخرى ادى مئات الالاف من ابناء محافظة الفيوم صلاة عيد الاضحى فى المساجد والساحات التى خصصتها المحافظة ومديرية الاوقاف والبالغ عددها 159 ساحةً بجانب المساجد الكبرى التى تؤدى فيها صلاة الجمعة.

وشهدت الساحات فى مدينة الفيوم اعداد غفيرة من المصلين خاصة فى ساحة مسجد ناصر وساحة مجمع ابوداوود و فى حى الحواتم , وقد تناول الائمة فى خطبة العيد معانى التضحية والفداء وذلك سنة عن سيدنا ابراهيم والسنة فى الذبح وتوزيع الاضحية .

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