الصحة: تنفيذ 129 برنامج تدريبي لـ 10 آلاف من العاملين خلال الربع الأول من العام الحالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنفيذ 129 برنامجا تدريببا لـ 10 آلاف و300 متدرب من العاملين بالوزارة والجهات والهيئات التابعة، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تنفيذ البرامج التدريبية يهدف لرفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات الصحية، والإدارية، بما ينعكس على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تم شملت برامج تدريبية، وورش عمل، ومؤتمرات، وأيام علمية ، لافتاً إلى أن الأنشطة التدريبية تمحورت حول عدد من التخصصات الصحية هي أشعة الموجات فوق صوتية ، جراحة مناظير وجراحات الركبة والكتف، والرعاية المركزة، والتخدير.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم تنفيذ 11مؤتمرا علميا بمشاركة 5 آلاف و355 من أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى7 من الدبلومات المهنية، بمشاركة400 متدرب تناولت عدد من الموضوعات الصحية مثل( مكافحة العدوى، والحقن المجهري، والتغذية العلاجية)، وكذلك تنظيم عدد من اجتماعات اللجان العلمية بمختلف التخصصات.

من جانبها ذكرت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان، أنه تم إقامة 8 أيام علمية لعدد من تخصصات طب الوبائيات التطبيقية ، والكشف المبكر لأورام الرئة، والصيدلة الإكلينيكية، ومحاضرات نظرية لتخصص الإرواء القلبي، والأمراض الصدرية والشعب الهوائية ERS-HERMS بالإضافة إلى اليوم العلمي لأطباء أمراض الصدرInfection Club، لافتة إلى تنظيم 9ورش عمل شملت الإنتهاء من المستندات الشرائية لعملية ميكنة بنوك الدم، والرعاية المركزة، والتخدير، مناقشة أبحاث المتدربين لتخصص الباثولوجيا الإكلينيكة، وطب الوبائيات التطبيقية، وتدريب العاملين بالإدارة المركزية للمعامل النظام إدارة الجودة الشاملة.

ومن جانبها أشارت الدكتورة سحر فرج، مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إلى أنه تم تدريب ألفين و465 متدرب، من خلال 67 دورة تدريبية، سواء كان التدريب عن طريق استخدام النظم الحديثة للتعليم عن بعد عن طريق المنصة الالكترونية لوزارة الصحة مثل برامج تغذية أطفال أون لاين، والصيدلة الاكلينيكية ( التغذية العلاجية )، وبرنامج الصيدلة الاكلينيكية، وأمراض القلب ، وإعداد المدربين tot، والحوكمة الاكلينيكية، بالإضافة إلى برامج الحضور الفعلي التي تضمنت إنعاش قلب أساسي ومتقدم للكبار والأطفال المعتمد من جمعية القلب الامريكية، وعلاج الجذور، ودليل سياسات العمل الاسترشادية، ادارة المشروعات ، المهارات الاساسية في مكافحة العدوي، العلاج الطبيعي في علاج مشاكل العمود الفقري ، والمهارات المتقدمة في طب الأطفال حديثي الولادة.