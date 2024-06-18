صحة قنا: انتظام العمل في أيام العيد بمستشفيات قوص ونقادة

كلف الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، فريق الطب العلاجي بمديرية الصحة بتفقد الخدمات الصحية بمستشفي قوص المركزي بهدف التأكد من إنتظام العمل بها وتقديم الرعاية الطبية للمترددين من المرضي.

وتفقد الفريق الذي ضم الدكتور عبدالله حمدي القائم بأعمال مدير الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات، والدكتور بيتر عريان مسؤول المستلزمات الطبية و سهام علي مشرفة التمريض بالمديرية قسم الإستقبال بمستشفي قوص المركزي للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب، وفقاً للجدول الموضوع ضمن خطة المستشفي لإستقبال الحالات المرضية خلال العيد.

وراجع الفريق أدوية الطوارئ بالإستقبال والمستلزمات الطبية والجراحية بالقسم وإستمرت جولة الفريق داخل المستشفي بتفقد الأقسام المختلفة بها ومناظرة ملفات المرضي ومراجعة الأدوية المنصرفة لهم كلاً وفق حالته الصحية، وإستمع الفريق الي المرضي والإطمئنان علي تلقيهم الرعاية الصحية بصورة مرضية.

وأضاف بدران، إلى إستكمال جولة المتابعة لفريق الإشراف بتفقد مستشفي نقادة المركزي للتأكد من رفع درجة الإستعداد القصوي داخل المستشفي وتواجد الفرق الطبية والفرق المعاونة كالمعمل والتحاليل والأشعة وتشغيل الأجهزة بكفاءة مناسبة.

واستكمل الفريق جولته بالمستشفي بمراجعة نوبتجيات التمريض وإلتزامهم بمكافحة العدوي داخل الأقسام وتقديمهم الخدمات التمريضية المقررة للمرضي بصورة صحية.

وراجع الفريق سجلات التردد علي المستشفي والتسجيل الكامل لحالات الدخول ومراجعة الأدوية المنصرفة للمرضي بالأقسام.

وأكد الدكتور محمد بدران، على إستمرار خطة المتابعة والمرور علي منافذ الخدمة الصحية داخل المحافظة خلال أجازة العيد ومراجعة كافة أوجه الرعاية اللازمة للمرضي وفقاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وكانت مديرية الصحة بقنا قد وضعت، خطة طوارئ شاملة بكافة مستشفيات المديرية بهدف تأمين الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين المترددين علي تلك المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة أن خطة الطوارئ شملت عدة محاور أهمها :

رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات المحيطة بأماكن الإحتفالات والتجمعات والمتنزهات العامة

تجهيز فرق الإنتشار السريع من الأطقم الطبية المدربة وجاهزيتها خلال أيام العيد

التأكيد علي تشغيل أقسام الطوارئ بالمستشفيات علي مدار اليوم وتجهيزها بأدوية الطوارئ والأطقم الطبية اللازمة

التأكد من تواجد الأطقم المعاونة كالأشعة ، المعمل ، بنك الدم

مراجعة مصادر الكهرباء البديلة والتشغيل الكامل لشبكة الأكسجين داخل المستشفي.

وأشار الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة بالمديرية، إلى تشكيل غرفة أزمات وطوارئ علي مدار الساعة خلال أيام العيد بالمديرية وتشكيل مجموعات إشرافية من المديرية للمرور الدائم علي جميع المستشفيات والتأكد من تقديمها الرعاية الصحية اللازمة.

وشدد السيد، على التأكد من تشغيل أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي مع توافر رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات الخاصة بها طوال أيام العيد .