قدّم الآن| ضوابط القبول في جامعة حلوان الأهلية 2024

أعلنت جامعة حلوان الأهلية ضوابط قبول الطلاب الجدد للدراسة بها في مختلف البرامج الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وفتحت جامعة حلوان الأهلية التقديم إلكترونيًا للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادات المختلفة، للتسجيل المبكر للالتحاق بكليات وبرامجها.

ويمكنك التقديم في جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024-2025 من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي (من هنا).

وشددت جامعة حلوان الأهلية على أن الطريقة الوحيدة للتقديم للالتحاق ببرامجها الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2024-2025 هو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

وأهابت جامعة حلوان الأهلية بأن ليس لها أي محافظ مالية على شبكات الاتصالات المختلفة (فودافون كاش، اتصالات كاش، وغيرها) من المحافظ المالية، وأن سداد الرسوم يتم إلكترونياً عن طريق الكود الذي يصل للطالب على نفس رابط التقديم.

ضوابط القبول في جامعة حلوان الأهلية