قدّم الآن| ضوابط القبول في جامعة حلوان الأهلية 2024
أعلنت جامعة حلوان الأهلية ضوابط قبول الطلاب الجدد للدراسة بها في مختلف البرامج الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
وفتحت جامعة حلوان الأهلية التقديم إلكترونيًا للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادات المختلفة، للتسجيل المبكر للالتحاق بكليات وبرامجها.
ويمكنك التقديم في جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي الجديد 2024-2025 من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي (من هنا).
وشددت جامعة حلوان الأهلية على أن الطريقة الوحيدة للتقديم للالتحاق ببرامجها الدراسية المختلفة للعام الدراسي 2024-2025 هو الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وأهابت جامعة حلوان الأهلية بأن ليس لها أي محافظ مالية على شبكات الاتصالات المختلفة (فودافون كاش، اتصالات كاش، وغيرها) من المحافظ المالية، وأن سداد الرسوم يتم إلكترونياً عن طريق الكود الذي يصل للطالب على نفس رابط التقديم.
ضوابط القبول في جامعة حلوان الأهلية
- يتم قبول الطلاب في جامعة حلوان الأهلية من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).
- يتم قبول الطلاب في جامعة حلوان الأهلية من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024 ، والعام الماضي 2023 فقط.
- تشمل كليات جامعة حلوان الأهلية التي تقبل طلاب الشعبة العلمية علوم: كلية طب الأسنان، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية العلوم (برنامج التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (برنامج المختبرات الطبية).
- تتضمن كليات جامعة حلوان الأهلية التي تقبل طلاب شعبة علمي رياضة: كلية الهندسة (برنامج النظم الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي، وبرنامج هندسة الروبوتات والميكاترونيات، وبرنامج التصميم العمراني المستدام وتنسيق المواقع، وبرنامج المصانع الرقمية، وبرنامج الإلكترونيات التطبيقية).
- تشمل كليات جامعة حلوان الأهلية التي تقبل طلاب الشعبتين (علمي علوم، وعلمي رياضة): كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات (برنامج علوم البيانات، وبرنامج برمجيات الوسائط المتعددة، وبرنامج برمجيات الإنسان الآلي، وكلية الفنون، والفنون التطبيقية برنامج التصميم الداخلي البيئي.
- تضمن كليات جامعة حلوان الأهلية التي تقبل طلاب الشعبتين (العلمية، والأدبية): كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال (برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، وبرنامج اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وبرنامج نظم الذكاء وتحليل الأعمال، وبرنامج الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وبرنامج الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا)، وكلية الفنون والفنون التطبيقية ( برنامج الاتصال البصري وفنون الميديا، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية).