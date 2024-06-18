حملات مكثفة على مخابز البحيرة في ثالث أيام العيد

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية، تحت إشراف سمير البلكيمي وكيل المديرية، في ثالث أيام عيد الأضحي.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و مخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين، بمركزي كوم حمادة والمحمودية.

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت وكفر الدوار تم ضبط 7مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و6 مخابز توقفوا عن الإنتاج بدون إذن، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

وفى مركزى أبو المطامير و الدلنجات تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، و آخر تصرف فى 5 شكائر دقيق بلدى، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن؛ كما تم تحرير 4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.