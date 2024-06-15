عاجل
ابو عبيدة: تذكروا إخوانهم في فلسطين وغزة بدعواتكم في الحج
السبت 15 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بنسبة تنفيذ ٥٠%

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن نسبة تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حتى تاريخه تتجاوز ٥٠% ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من إنشاء جسم قنطرة فم ترعة الساحلية .

واستعرضت وزارة الري الموقف التنفيذي لعدة مشروعات وهي:

قنطرة الديروطية .. فقد تم إزالة السد المؤقت وفتح المياه في القنطرة ، وتصنيع بوابات القنطرة وتركيب دليل البوابات ، مع تركيب الستارة القاطعة أسفل المنشأ أمام وخلف القنطرة ، وإجراء اختبار التحميل للتربة بموقع القنطرة ، والإنتهاء من أعمال حماية القاع والميول أمام وخلف القنطرة .

وفى قنطرة البدرمان .. فقد تم الإنتهاء من تنفيذ الأساسات والستائر القاطعة في الأمام والخلف ، وتنفيذ أعمال الحدادة والنجارة وصب الخرسانة لزوم الحوائط ، والردم حول أساسات القنطرة .

كما تم نهو الكوبري المؤقت أعلى قنطرتى فم البدرمان والديروطية ، وتصنيع وتركيب البوابات المؤقتة لإعادة توزيع المياه لكل من ترعتى البدرمان والديروطية .

كما تم تنفيذ الستائر المعدنية القاطعة للمياه وخرسانة الأساسات لقنطرة أبو جبل .

وفى قنطرة الابراهيمية .. فقد تم تنفيذ قناة التحويلة لترعة الابراهيمية ، وتنفيذ اعمال حماية القاع والميول للبر الايمن ، ودق الستائر المعدنية لزوم السد المؤقت بالبر الايسر ، والبدء فى إنشاء مجموعة آبار التجفيف ، والتجهيز لبدء تنفيذ خوازيق الخرسانة المسلحة للاساسات ، وتصنيع بوابات القنطرة باليابان .

وكان تم مؤخرا الانتهاء من إنشاء قناطر بحر يوسف وتجربة تشغيل البوابات يدويا بنجاح .

يذكر أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

 

مواد متعلقة

وزير الري يتابع استعدادات وجاهزية أجهزة الوزارة خلال "عيد الأضحى المبارك"

سويلم يتابع موقف الري والصرف الزراعي ومناسيب بحيرة قارون
الجريدة الورقية