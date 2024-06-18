إصابة 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة –أسيوط

اصيب 7 اشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - اسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام ، و تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، فى طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، اتجاه محافظة القاهرة، بالقرب من مدخل جرزا، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

انتقلت اجهزة الامن الى موقع الحادث بصحبة سيارات الاسعاف وتبين إصابة 7 أشخاص ، تراوحت إصاباتهم بين كسور وجروح متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية لهم .وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى وقت سابق امس تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق شب بمنزل مكون من 3 طابقين، بقرية نقاليفة بمركز اطسا، ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل سكني، بقرية نقاليفة، بمركز اطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين ان المنزل مكون من طابقين والنيران ممتدة الي الطابق الثاني، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماد النيران، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وغى حادث اخر لقي مواطن بالفيوم مصرعه غرقا أثناء تنزهه في بحيرة وادي الريان وتم نقل الجثة الي مستشفي أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.