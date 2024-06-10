الإثنين 10 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو العينين شحاتة مديرا فنيا للنصر للتعدين

أبو العينين شحاتة
أبو العينين شحاتة

أنهى مجلس إدارة نادي النصر للتعدين بأسوان في إجراء التعاقد مع ابو العنين شحاته لمنصب المدير الفني للفريق وقيادته في الموسم الجديد في دوري القسم ب .

وأعلن مجلس الإدارة بأنه سوف يحتفظ بالجهاز الفني الحالي معاون للمدير الفني الجديد وتعين محمد صلاح المدرب السابق مدرب عام للفريق وأعلن مجلس الإدارة بأنه سوف يجتمع مع المدير الفني لمناقشة احتياجات الفريق من لاعبين لدعم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

كان عطية صابرالمدير الفني السابق، تقدم باستقالته مؤخرا من تدريب الفريق بعد الهزيمة التي تلقاها أمام فريق المصرية اللإتصالات بهدف نظيف و تأكد هبوط الفريق رسميا للقسم الثاني ب.

واختتم فريق النصر للتعدين بقياده محمد صلاح تعادل مع فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود بهدفين لكلا منهما، واحتل فريق النصر للتعدين المركز التاسع برصيد 12 نقطة .

 

ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية  : 

1- ابو قير للاسمده 48 نقطة 

2- بترول أسيوط 41نقطة 

3- وي 39نقطة 

4- أسوان 35 نقطة

5- دكرنس 33 نقطة 

6- مكادى 27نقطة 

7- جمهورية شبين 25 نقطة 

8- النجوم 20 نقطة 

9- النصر للتعدين 12 نقطة 

10- مصر للمقاصة 12 نقطة

 

 

 

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