7 مليون جنيه دعم وزارة الرياضة للاتحادات المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

في خطوة تؤكد التزام الدولة المصرية بدعم رياضة ذوي الاعاقة، وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف دعم مالي بقيمة 7 مليون جنيه للجنة البارالمبية والاتحادات البارالمبية ولجان ذوي الإعاقة بالاتحادات الأولمبية المتأهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وتشمل هذه الاتحادات المستفيدة من الدعم: اللجنة البارالمبية المصرية، الاتحاد المصري للتايكوندو، الاتحاد المصري للتجديف والاتحاد المصري الكياك والكانوي، الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، الاتحاد المصري للشلل الدماغي، الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والاتحاد المصري لتنس الطاولة.

واكد وزير الشباب والرياضة ان الوزارة حاليًا على دراسة أوراق المتأهلين الآخرين بهدف لضخ المزيد من الأموال داخل الاتحادات لدعم جهودهم في التأهل والمنافسة بقوة في دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

يأتي ذلك في اطار اهتمام الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة برياضة ذوي الاعاقة ودعمها لتحقيق المزيد من الانجازات علي المستوي الدولي.