ننشر أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 89 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 حتى 7 يونيو الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 1 يونيو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة نظم في الأسبوع التدريبي الـ 38 من الخطة التدريبية للمحليات للعام الحالي عدد 5 دورات تدريبية منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما دورة "أخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إضافة إلي دورة "تطبيقات الميتافيرس في مراكز تدريب المحليات" ودورة "ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية " بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، والأسبوع الثاني والأخير لدورة "التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج" ويستفيد من هذه الدورات 167 متدرب.

الأحد 2 يونيو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمنطقة شبرامنت لمحافظة الجيزة، بتكلفة إجمالية تصل الي نحو 35 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.... جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

الاثنين 3 يونيو

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة (صوتك مسموع) خلال شهر مايو 2024 في حل الشكاوى الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة ومدى سرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمبادرة للتعامل معها وحسمها والرد عليها، موضحًا أن مبادرة "صوتك مسموع" حققت على أرض الواقع العديد من النجاحات منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر مايو 2024 ، حيث استقبلت 802 ألف و773 رسالة منها 129 ألف شكوى، تم الاستجابة لـ 126,7 ألف شكوى منها بنسبة 98,2%، وجارى حل 1953 شكوى، مشيراً الى أن الاستجابة لشكاوي المواطنين تمثل معيار مهم من معايير أداء تقييم القيادات المحلية والتنفيذية بالمحافظات.

الثلاثاء 4 يونيو

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المعنية بمتابعة جهود منصة "أيادي مصر" للتسويق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية والحرفية بالوزارة حول آخر جهود المنصة منذ أطلقتها الوزارة في يوم المرأة المصرية في 16 مارس 2021 وحتي نهاية شهر مايو 2024 ، وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي والشركة التنفيذية للمنصة "إي-أسواق مصر"، حيث كشف أن المنصة تضم حاليًا ما يقرب من 2000 حرفي و 7138 منتجًا فنيًا متنوعًا مصنوعاً بأيادي منتجين مصريين من مختلف المحافظات، مشيرًا إلي أنه تم عمل حصر بأكثر من 2150 حرفي على مستوى المحافظات كمرحلة مبدئية وجاري وضع الخطة للبدء في عملية ضمهم على المنصة، بالإضافة إلي أن عدد الطلبات المحلية على المنصة بلغ أكثر من 400 طلب بينها عدد من الطلبات الدولية ، كما بلغت المبيعات من خلال منصة "أيادي مصر" ومن خلال معارض "أيادي مصر" خلال الفترة الأخيرة أكثر من 2 مليون جنيه وذلك كنسبة تقديرية ومرحلة أوليه في فترة الترويج للمنصة.

كما شارك اللواء/ هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور كل من الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء/ طارق محمد الفقي، محافظ سوهاج، واللواء/ أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، والدكتور/ أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور/ هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والسيدة/ غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

الأربعاء 5 يونيو

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم مع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطن السوهاجي فى مختلف المجالات، وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من البنك الدولي والحكومة والذي يتم تنفيذه بمحافظتي سوهاج وقنا، مؤكدًا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج، ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، لافتاً إلى أن البرنامج ساهم خلال الفترة الماضية في النهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة سوهاج، حيث نجح البرنامج بها حتي الربع الثالث من العام المالي 2023-2024 في تنفيذ 2676 مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت 10,8 مليار جنيه.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، احتفل بتخريج 167 متدربًا اجتازوا 5 دورات تدريبية وذلك في ختام فعاليات الأسبوع الثامن والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، موضحًا أن الدورات التي يختتمها مركز سقارة هي: دورة "أخلاقيات القيادة وتأثيرها على زيادة رضا المواطن في المؤسسات الحكومية"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة ، إضافة إلي دورة "تطبيقات الميتافيرس في مراكز تدريب المحليات" ودورة "ادماج المواطنين في عملية التخطيط والمتابعة والتخطيط للمتابعة البيئية " بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، والاسبوع الثاني والاخير لدورة "التصميم الجرافيكي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج".

الخميس 6 يونيو

التقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مع المهندس عبد الرحمن هشام العصفور الأمين العام لمنظمة المدن العربية والمهندس أحمد حجي مدير مكتب الأمين العام لبحث تبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير محمد حجازي مستشار الوزير للتعاون الدولي.

الجمعة 7 يونيو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضاً تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص جاء ذلك خلال تقريرًا مفصلاً أعده المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية حول النجاحات التي حققها البرنامج.