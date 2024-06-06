محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،وفد الاتحاد الأوروبي ،خلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء،

في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،الدكتور احمد سمير مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء ،لطفي غيث ،مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

ورحب المحافظ بالوفد علي أرض محافظة شمال سيناء ،مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في إستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه ،بجانب استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة.

وأكد المحافظ علي أنه فور أحداث السابع من أكتوبر قامت محافظة شمال سيناء برفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات وفي قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم،بجانب توفير الإقامة والاعاشة إلي المرافقين والعالقين.

أشار المحافظ إلي أن ثلث المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة مقدمة من الدولة المصرية ،لافتا إلي وجود ٣ مسارات لاستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية بالعريش ،وهي عن طريق الجو أو البحر أو البر.

بدوره ثمن اندرياس باكو نستانتينو ،مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب ووسط آسيا،الجهود المصرية علي التسهيلات التي تم تقديمها للاستجابة اللازمة منذ بداية الأحداث.

وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصري ،وان علي الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات إلي قطاع غزة.

وقام الوفد خلال زيارته الى محافظه شمال سيناء بتفقد معبر رفح البري وتفقد الشاحنات بالمنطقه اللوجستية وزيارة مخازن الهلال الاحمر بمدينه العريش وزيارة مستشفى العريش العام.