نكشف تفاصيل حادث سير لاعبي الكاراتيه بمركز شباب مساكن اسكو بالقليوبية

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بخصوص حادث السير الذى تعرض له لاعبي الكاراتيه بمركز شباب مساكن اسكو والذى تم وقوعه أمام بوابة ستاد القاهرة، عن تفاصيل وقوع الحادث الذى تعرض له لاعبي الكاراتيه بالمركز اثناء خروجهم من ستاد القاهرة بعد المشاركة والفوز بالبطولة التنشيطية للكاراتية للكاراتيه حيث قامت سيارة مسرعة امام بوابة ستاد القاهرة واثناء عبور اللاعبين للطريق باصابة عدد 4 لاعبين من أعضاء مركز شباب مساكن اسكو بشبرا وهم : جنا محمد اسماعيل، هبه محمد اسماعيل،جني اشرف ، ادم اشرف ، وأسفر الحادث عن اصابه احد اللاعبين وتعرضه لكسور وتركيب شرائح ومسامير وفى انتظار خروجه من المستشفى ، ولاعبين اخرين اشقاء تم دخولهم الى العناية المركزة ولكن حالتهم مستقرة وتم الاطمئنان عليهم ، وسلامة اللاعب الرابع حيث تعرض لبعض السحجات والخدوش والكدمات البسيطة.

اللاعبين فى حالة مستقرة وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حالتهم والاطمئمان عليهم وخروجهم من المستشفى..

وأكد الصبروط، أنه تبقى اتصالا تليفونيا من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على الفور بعد علمه بالواقعة للاطمئنان على اللاعبين.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بالمتابعة المستمرة أولا أولا ، والتواصل مع أولياء امورهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم والاطمئنان على حالتهم إلى أن يتم الخروج سالمين من المستشفى .

الصبروط : تواصل مباشر من وزير الشباب والرياضة فورا علمه بالحادث للاطمئنان على حالة اللاعبين

وأكد الدكتور محمود الصبروط، أنه تم التواصل مع مجلس الادارة لصرف إعانة مالية للاعبين المصابين بواقع 10 آلاف جنيها لكل لاعب باجمالى 40 ألف جنية وفقا لتوجيهات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وأضاف أيضا أنه تم تشكيل غرفة عمليات من مدير المركز ورئيس مجلس الادارة للمتابعة المستمرة للاعبين والاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى .

تكليف مجلس الادارة بصرف اعانات مالية من مجلس الادارة للاعبين المصابين

يذكر أنه تم القبض على السائق المتسبب فى الحادث اثر قيادته للسيارة بسرعة وتم دخول اللاعبين الى مستشفى هليوبلس، وافادت ادارة المركز بالتضامن مع أولياء الأمور الى أن يتم الانتهاء من التحقيقات واخذ حق اللاعبين بالشكل القانونى .