الشباب والرياضة تُعلن أسماء الفائزين فى مسابقة "عقول مستنيرة"

انتهت وزارة الشباب والرياضة، من تحكيم المسابقة العلمية لنشء مصر تحت شعار "عقول مستنيرة "، التى تم تنفيذها بمركز شباب الجزيرة خلال الفتره من 2 الى 3 يونيو الجاري.

تضمنت المسابقة مجال التطبيقات الحديثة للروبوت باستخدام الذكاء الاصطناعي وتم إطلاق المسابقة على مستوى المحافظات بمراكز الشباب بصفة عامة وأندية المبتكرين علمياً بصفة خاصة خلال الفتره من شهر فبراير الى شهر ابريل 2024 وقد تم تحكيم المرحلة الأولى أون لاين وتصعيد أعمال التحكيم النهائى فى هذه المرحلة.

وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور عبدالفتاح عبدالحميد والدكتور مؤمن شمس الدين والدكتور محمد العماوى الأستاذة بكليات الهندسة بجامعات مصر.

الجدير بالذكر أن هذة المسابقة تهدف إلى إكتشاف الموهوبين والمبدعين من النشء وتقييم العمل داخل أندية المبتكرين علمياً خلال الفترة الماضية وكذلك تشجيع النشء للمشاركة في المعارض المحلية والدولية وأيضاً حل لمشكلات معاصرة من خلال الإبتكارات الحديثة .

وفاز طلائع شعبة الإبتكارات العلمية بمركز شباب كفر الشيخ عطيه التابع لفرع التل الكبير بمحافظة الاسماعيليه بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية

وتقدم الدكتور إيهاب صلاح مدير عام المديرية بخالص التهاني والمباركات لشعبة المبتكرين علمياً بمركز شباب كفر الشيخ عطيه ومشرفي النشاط بالمركز بقيادة المدرب هاني محمد أحمد، وإشراف هبه عبدالله مدير إدارة الطلائع بالمديرية.

