أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الخميس

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك العملة في مصر في ختام تعاملات اليوم الخميس 6-6-2024، حيث سجل الدولار في البنك المركزى المصرى اليوم 47.69 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع .

فيما سجل الدولار في البنك الأهلى المصرى 47.67 جنيه للشراء، 47.57 جنيه للبيع وفي بنك مصر سعر 47.56 جنيه للشراء، 47.46 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.67 للشراء، 47.57 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 47.67 للشراء، 47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك كالآتي:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.76 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.56 جنيه للشراء.

47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.67 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.67 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.67 جنيه للشراء.

47.57 جنيه للبيع

وارتفع اليورو قليلا خلال تعاملات الخميس المبكرة، وقبيل قرار متعلق بالسياسات من البنك المركزي الأوروبي إذ يرى المتعاملون أن خفض أسعار الفائدة أمر شبه مؤكد، في حين تراجع الدولار بفعل تجدد الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وصعد الدولار الكندي قليلا مقلصا بعض خسائر الجلسة الماضية بعد أن أصبح بنك كندا الأول في مجموعة السبع الذي يخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كان متوقعا على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 1.3687 للدولار.

وزاد اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0876 دولار مع تطلع المتداولين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الخميس للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وفي حين أبدى صناع السياسات عزمهم على خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، إلا أنهم ظلوا متحفظين بشأن مدى سرعة حدوث التخفيضات اللاحقة.في السوق الأوسع، كان الدولار في حالة تراجع ومن أسباب ذلك ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة مما زاد من مبررات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل العملة الأميركية، لامس الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6201 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.09 بالمئة إلى 1.2800 دولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.6664 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.14 بالمئة إلى 104.10 نقطة.

وعوض الين بعض خسائره من الجلسة الماضية وارتفع 0.4 بالمئة إلى 155.50 للدولار.