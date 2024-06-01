جوائز "نعمة الأفوكاتو" و"كوبرا" في حفل كأس إنرجي للدراما

بعد النجاح الكبير الذي حققه في دراما رمضان 2024، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية، حصدت المنتجة مها سليم، جائزة أفضل مسلسل، عن مسلسل "كوبرا"، ونال استحسان الجمهور وقت عرضه، وذلك في حفل جوائز كأس إنرجي للدراما في موسمه الثامن، بتصويت الجمهور.

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

وحصدت المنتجة مها سليم، عدة جوائز عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، كجائزة أفضل مسلسل وجائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل ممثلة، بعد النجاح الذي حققه في دراما رمضان لعام 2024، وشاركت المنتجة في رمضان الماضي بمسلسلين، وكان المسلسل "نعمة الأفوكاتو" ، والمسلسل الثاني "كوبرا" في إطار من الإثارة والتشويق حول كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم "شيخون" وشقيقه حربي، بمساعدة صديقه “سيكا” وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

أبطال مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا يقوم بالمشاركة في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم إلى جانب النجم محمد إمام، من بينهم: "منة فضالي، هشام إسماعيل، محمد أسامة "أوس أوس"، علاء مرسي، دنيا ماهر" بالإضافة إلى نجوم آخرين، والمسلسل من إخراج أحمد شفيق، ومن تأليف أحمد محمد أبوزيد.

ويذكر أنه عرض مؤخرا للنجم محمد عادل إمام فيلم "أبو نسب" وشارك في بطولة الفيلم كل من ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

مسلسل “نعمة الأفوكاتو”

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتجسد مي عمر خلاله دور "نعمة"، محامية ذكية ولكنها تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة في حياتها سواء من جانب زوجها الدى يخونها ويسرقها أو من ناحية العمل حيث تركت مكتب المحاماة الذى تعمل به، ولكنها تستعيد قوتها وتقرر فتح مكتب محاماة خاص بها من داخل قهوة بلدى ومن هنا تبدأ رحلة نعمة الأفوكاتو والتي ستكشفها الأحداث.

مسلسل نعمة الأفوكاتو، بطولة مجموعة من النجوم وهم: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.