روبي تروج لفيلمها الجديد “عصابة الماكس”.. مقرر عرضه في عيد الأضحى

نشرت الفنانة روبي البوستر الدعائي لفيلمها الجديد "عصابة الماكس" من خلال حسابها الرسمي، والذى من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي.

وكتبت روبي: "استنوني في دور جيجي.. فيلم عصابة الماكس.. فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".

فيلم عصابة الماكس

انضم مؤخرا الفنان محمد ثروت لفريق عمل فيلم «عصابة المكس» بطولة أحمد فهمي، ويشارك ثروت كضيف شرفضمن احداث العمل الذي يدور في إطار كوميدي أكشن.

تفاصيل فيلم “عصابة المكس ”

فيلم «عصابة المكس» من إخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف رامي على وأمجد الشرقاوي

الفيلم بطولة: روبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل.

ونشر أوس أوس فيديو طريف له مع الفنان احمد فهمي خلال ذهابهم لتصوير مشاهد جديدة من فيلم عصابة المكس في أحدي محافظات مصر.

فيلم عصابة الماكس

مفاجآت عديدة يحضرها فريق عمل فيلم “عصابة المكس” للجمهور، ومنها ضيوف الشرف، حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر.

وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولى وهي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث، حيث انتهى مؤخرا من تصوير المشاهد التي ستجمع بينه وبين أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح في صحراء محافظة الفيوم، وهي ثاني المحافظات المصرية التي تحط فيها "عصابة المكس" رحالها بعد محافظة الإسكندرية.