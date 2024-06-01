الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إصابة الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي بوعكة صحية وتأجيل ندوته

أحمد عبد المعطي حجازي
أحمد عبد المعطي حجازي

أعلن الكاتب والشاعر شعبان يوسف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن إصابة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، بوعكة صحية نقل على أثرها إلى المستشفى. 

تفاصيل إصابة أحمد عبد المعطي حجازي

وكتب الشاعر شعبان يوسف أنه تم تأجيل ندوة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي إلى ميعاد آخر.

أحمد عبد المعطي حجازي

وكانت ورشة الزيتون، تستعد للاحتفاء بالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي  أحد رواد الشعر الحر، بقراءات من شعره ونصوص في أدب المقاومة الفلسطينية، في السابعة مساء 3 يونيو 2024، احتفالا بعيد ميلاده الـ 89.

ويعد الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي من رواد الشعر الحر، ولد في المنوفية عام 1935، وطبع أول دواوينه مدينة بلا قلب عام 1959، وله العديد من المؤلفات الشعرية والفكرية، منها دواوين: أوراس، 1959، لم يبق إلا الاعتراف، 1965. 

أحمد عبد المعطي حجازي

مرثية العمر الجميل، 1972، كائنات مملكة الليل، 1978، أشجار الأسمنت، 1989، طلل الوقت 2011.

كما نشر له: محمد وهؤلاء، وإبراهيم ناجي، وخليل مطران، وحديث الثلاثاء، والشعر رفيقي، ومدن الآخرين، وعروبة مصر، وأحفاد شوقي، وسارق النار.

أحمد عبد المعطي حجازي
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