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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

هيثم نبيل يعلن عن موعد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "زي زمان"

هيثم نبيل
هيثم نبيل

أعلن المطرب هيثم نبيل عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "زي زمان"، كما عن سبب غيابه عن الوسط الفني خلال الـ 4 سنوات الماضية.

ونشر هيثم نبيل البوستر الدعائي للأغنية من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب مُعلقا: "رابع أغاني البومي زي زمان يوم الاثنين 3 يونيو".

من ناحية أخرى، كشف المطرب والملحن هيثم نبيل، عن سبب غيابه عن الوسط الفني خلال الـ 4 سنوات الماضية، وعودته مجددًا بألبوم جديد، طرح منه ثلاث أغنيات مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

هيثم نبيل

أوضح هيثم نبيل، خلال تصريحات صحفيه، قائلاً: "قعدت فترة 4 سنوات مبغنيش لظروف وفاة أخويا ووالدي بعده، والدي كان عايش معايا، وحصلي فوبيا من إني أبعد عنه، وكنت خايف من الفقد، وجات لي أزمة نفسية إني مش قادر أغنّي".

هيثم نبيل

وأضاف هيثم نبيل، قائلاً: "ربنا عوضني في الوقت اللي كنت بعيد عن الغناء، وعملت 110 من الألحان في الـ 4 سنوات زي الموسيقى التصويرية والألحان".

 

وأشار هيثم نبيل، إلى أنه كان محظوظًا في بداية مشواره الفني، قائلاً: "مكنش عندي واسطة ومحدش وقف جانبي، كنت بسعى وبلاقي المنتج طارق عريان بينتج لي، والمنتج محسن جابر ينتج لي، وحميد الشاعري كان بيقدمني للناس".

 

وأكد هيثم نبيل على أن من أسباب غيابه عن الغناء أيضًا، كانت الثورات والأحداث التي جعلت شركات الإنتاج تبتعد عن السوق قليلاً، والمنتجين توقفت، وهذا حدث بالتزامن مع الأزمات العائلية التي تعرض لها مؤخرًا.

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