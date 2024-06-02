سمية الألفي تنجو من حريق هائل التهم منزلها (تفاصيل)

تعرضت الفنانة سمية الألفى لحريق هائل داخل منزلها فى منطقة الجيزة، كما أصيبت بحالة أختناق حادة منذ قليل، وعلى الفور تم إسعافها بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى دائرة قسم الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى المكان، وتبين نشوب الحريق داخل شقة الفنانة سمية الألفى على مساحة 120 مترا.

سمية الألفى

نشوب حريق داخل منزل سمية الألفى

والتهمت النيران محتويات الشقة وأصيبت الفنانة سمية الألفى بحالة اختناق وتم إسعافها بالمكان ونقلها إلى المستشفى ليتم إجراء بعض الفحوصات الطبية لها وتمت عملية الإخماد بالكامل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق ودفعت بسيارتي إطفاء، وتبين أنه نشب في شقة بالدور 5 لعقار مكون من 7 طوابق مملوكة للفنانة سمية الألفى.

سمية الألفى

آخر أعمال سمية الألفى

وكانت آخر أعمال الفنانة سمية الألفي، هو مشاركتها في مسلسل "كناريا وشركاه" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

سمية الألفى

ودارت أحداث العمل حول سيد كناريا الذي يقيم مع شقيقته الأرملة بعد خروجه من السجن، ويحاول أن يستقيم في عمله كخطاط ومصمم أفيشات، ولكن تنقلب حياة سيد رأسًا علي عقب ويصبح مراقب من عدة جهات بعد إغراق الأسواق بكميات هائلة من النقود المزيفة، ويتوجس شريكه القديم عواد - المتزوج من وفاء زوجة سيد السابقة - منه خيفة.