بروفة قوية.. النصر القاهري يواجه الزمالك والمقاولون ودياً استعداداً لبيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو المدير الفني ومحمد عبدالفتاح كفتة رئيس جهاز الكرة مباراتين وديتين في إطار الاستعداد لمواجهة نادي بيراميدز في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

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ومن المقرر أن يواجه النصر نادي الزمالك في المباراة الأولى فريق النصر بعد غدا الثلاثاء على ملعب الزمالك في السادسة مساءا في واحدة من التجارب القوية لأبناء مصر الجديدة فيما سيواجه النصر نادي المقاولون العرب يوم السبت القادم على ملعب المقاولون في الخامسه مساءا.

ويستعد النصر لمواجهة بيراميدز في الكأس المباراة التي تم تأجيلها لأجل غير مسمى وكان مقرر إقامتها يوم الجمعة الماضي مما أثار استياء الجهاز الفني للنصر حيث أكد عبد الحميد على أن تأجيل المباراة وعدم تحديد موعد لإقامتها اريك خطة اعداد الفريق للموسم القادم

وقال ميدو، اتمني من اتحاد الكرة تحديد موعد للمباراة في وقت مبكر حتي يتم وضع برنامج الاستعداد بشكل جيد وعدم إرهاق اللاعبين حيث لم يحصل الفريق على راحه منذ انتهاء مسابقة الدوري .

وعن مواجهة الزمالك وديا قال مدرب النصر، أن مواجهة الزمالك احتكاك قوي سيعطي اللاعبين دفعه للظهور بشكل طيب واظهار مستواهم الحقيقي وإكسابهم الخبرات وسيكون خير استعداد لمواجهة بيراميدز إضافة إلي مباراة المقاولون العرب يوم السبت القادم.

وتابع ميدو، أن التدريبات تسير بشكل منتظم وقوي وبدأنا العمل على توفير احتياجات ودعم المراكز المطلوب تدعيمها إضافة إلي اللوازم الأساسي للفريق والفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن الصفقات الجديدة.