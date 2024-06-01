السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. ماليه كفر الزيات يتعاقد مع عبد الناصر محمد

عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد

أعلن نادي ماليه كفر الزيات بشكل رسمي عن تعاقده مع المدرب عبد الناصر محمد المدير الفني السابق للانتاج الحربي، خلفاً منير عقيلة .

 

ويحاول مجلس إدارة مالية كفر الزيات المنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل في ظل المنافسة الصعبة التي ستكون خلال الموسم المقبل .

 

و تسعي اداراة المالية لتكوين فريق قوي قادر علي المنافسة للصعود لدوري المحترفين خاصة ان الفريق كان قريبا الموسم المنتهي من الصدارة.

 

وسبق وأن، صرح علاء شاهين المدير التنفيذي لنادي مالية كفر الزيات أن مجلس الإدارة لم يعلم حتى الآن سبب استقالة منير عقيلة المدير الفني للفريق عن القيادة الفنية في أخر مواجهات دوري القسم الثاني ب أمام المنصورة الأربعاء المقبل .

 

وأضاف شاهين أن منير عقيله مدرب كبير ومميز وكانت نتائجه رائعة ، مؤكدا أن الإدارة تتمنى له التوفيق فيما هو قادم .

 

 

 

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