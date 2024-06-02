الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسمنت أسيوط يقرر الإطاحة بـ8 لاعبين قبل الموسم الجديد

فريق أسمنت أسيوط
فريق أسمنت أسيوط

أعلن مجلس إدارة أسمنت أسيوط الذى ينافس بدورى القسم الثانى ب على قائمة لاعبيه المستغنى عنهم بنهاية الموسم الجارى من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل .

 

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى " هيثم نادى – محمد توفيق – أحمد ترك – أحمد عبد الرحمن مانو – عبد القادر محمد –  – عبد الله رونى – شاهين أحمد – محمد أبو رتيبه  " .

 

ويحاول مجلس إدارة أسمنت أسيوط العودة للمنافسة على الصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل على أمل الصعود للأضواء مرة أخرى .

 

من ناحية أخرى، أستقر نادي السكة الحديد على قائمة لاعبيه المستغنى عنهم بنهاية الموسم الجارى

 

واللاعبون هم: إبراهيم شعللها – إبراهيم عبد الخالق – بهاء مجدي – محمد نادي – محمد جودة – انتهاء عقود مصطفي عبد الوهاب – انتهاء إعارة ريعو  – بيسو " .

 

ويبحث مجلس إدارة السكة الحديد حاليا عن التعاقد مع مدير فنى خبرة من أجل المنافسة على الصعود بعد الظهور بشكل جيد خلال الموسمين الماضيين والمنافسة حتى الأسابيع الأخيرة على التأهل للممتاز .

 

 

كما استغنى غزل المحلة عن 16 لاعبا وهم "حجي – بيسو – محمد حجازي – مسعد – عمرو شعبان – حضري – كومي – أسامة خليل – شيكو – أحمد سالم – تشارليز – عمرو مصطفى – اجويرو – شبراوي – أونانا – على عباس – نادر رمضان و لمحمود عبد العزيز .

 

 

 

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الجريدة الورقية