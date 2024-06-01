رسميا ... القناة يجدد الثقة في "العجوز " استعداداً للموسم المقبل

جدد مجلس إدارة نادي القناة برئاسة الدكتور محمد لطفي أبو العزم التعاقد مع أحمد العجوز كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في الموسم المقبل بدورى المحترفين .

كان العجوز قاد أبناء القناة في الموسم المنقضى، وحقق الفريق المركز العاشر والأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 36نقطة .

وتم تجديد الثقة في كامل افراد الجهاز المعاون للكابتن أحمد العجوز و الذي يتكون من:

علاء بدير - مدير الكرة ، أحمد العجوز - المدير الفني ، أحمد فوزي - المدرب العام ، ميدو آمان- مدرب، سعيد صقر- مدرب ، أحمد الدهراوي - مدرب حراس المرمى، عمر عبد الله - محلل الأداء، محمد صادق- المدير الإداري، سمير عيد – إداري، أسامة فوزي – إداري، عمر حسن - رئيس الجهاز الطبي، محمود سعيد – طبيب، حسام عثمان - أخصائي تأهيل إصابات ، محمد عبد القادر – مدلك، وليد سلام – مدلك .

ويعرب مجلس إدارة نادي القناة عن تمنياته بكامل التوفيق لكامل أفراد الجهاز الفني ، آملين في تحقيق نتائج مميزة بالموسم المقبل والعودة بالفريق الي مكانه الطبيعي بالدوري الممتاز .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 52 نقطة

3- حرس الحدود 49 نقطة

4- لافيينا 48 نقطة

5- وادي دجلة 46 نقطة

6- طنطا 39نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 38نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 36نقطة