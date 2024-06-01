السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثنائي لافيينا على أعتاب غزل المحلة

فريق لافينيا
فريق لافينيا

دخل مسئولي غزل المحلة في مفاوضات قوية مع مسئولي لاڤيينا للحصول علي خدمات لاعبي الفريق حازم ابو سنه و محمد اسامة.

 

و وصلت المفاوضات إلي مراحل متقدمة لكن مازال هناك تفاوض حول المقابل المادي الذي سيحصل عليه لاڤيينا نظير انتقال اللاعبين لغزل المحلة.

 

و كان غزل المحلة قد تعاقد من قبل مع مهاجمي فريق لاڤيينا رجب مارو و أحمد سالم ألا انهم لم يشاركوا بإنتظام مع غزل المحلة الموسم المنتهي.

 

و كان غزل المحلة قد استغني عن عدد من اللاعبين بعد نهاية الموسم، وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "حجي – بيسو – محمد حجازي – مسعد – عمرو شعبان – حضري – كومي – أسامة خليل – شيكو – أحمد سالم  – تشارليز – عمرو مصطفى – اجويرو – شبراوي – أونانا – على عباس – نادر رمضان ، مع توجيه الشكر لمحمود عبد العزيز"  .

 

وكان مجلس إدارة نادي غزل المحلة المهندس وليد خليل، قام بتجديد عقد أحمد رمضان مدير التعاقدات، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين مع النادي لمدة عام آخر بعد تأهل المحلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.   

 

ووقع الثنائي أحمد رمضان وعمرو سعد على عقود التجديد مع نادي غزل المحلة في حضور تامر خليل  نائب رئيس النادي والمنسق العام.

 

كما تم تجديد عقد أحمد عيد عبد الملك مدرب الفريق وجهازه الفني لمدة موسم آخر ليقود الفريق في الدوري الممتاز في الموسم المقبل بعد نجاحه في التأهل مع الفريق من دوري المحترفين.

 

ووقع أحمد عيد هو وجهازه الفني على عقود تجديد تعاقدهم مع المحلة في حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام.

 

ونجح أحمد عيد في قيادة المحلة إلي الدوري المصري الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 52 نقطة.

 

وقال أحمد عيد، أشكر جميع أعضاء الجهاز المعاون في فريق غزل المحلة، وكذلك الإدارة والجماهير التي دعمت تجربتي مع النادي، وكل من وثق في قدراتي للصعود مع الغزل للدوري الممتاز من جديد، وسعيد للغاية بقرار عودة الجماهير بالسعة الكاملة".

 

 

 

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