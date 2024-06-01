السكة الحديد يستغنى عن 8 لاعبين

أعلن مجلس إدارة السكة الحديد قائمة لاعبيه المستغنى عنهم بنهاية الموسم الجارى من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: إبراهيم شعللها – إبراهيم عبد الخالق – بهاء مجدي – محمد نادي – محمد جودة – انتهاء عقود مصطفي عبد الوهاب – انتهاء إعارة ريعو – بيسو " .

ويبحث مجلس إدارة السكة الحديد حاليا عن التعاقد مع مدير فنى خبرة من أجل المنافسة على الصعود بعد الظهور بشكل جيد خلال الموسمين الماضيين والمنافسة حتى الأسابيع الأخيرة على التأهل للممتاز .

ويضم الجهاز الفني السكة الحديد على النحو التالي:

“تامر رياض مديرًا فنيًا، محمود سعيد مدربًا عامًا، هيثم عوض مدربًا، وائل خليفة مدربًا لحراس المرمى، أحمد عرفه مدربًا للاحمال، أحمد نبيل محللاً للأداء، حمادة الدالي مديراً إدارياً ”.

الجدير بالذكر أن السكة الحديد يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة، بجدول ترتيب مرحلة الصعود بدوري المحترفين.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد الجولة الختامية :

1- بتروجيت 64 نقطة

2- غزل المحلة 52 نقطة

3- حرس الحدود 49 نقطة

4- لافيينا 48 نقطة

5- وادي دجلة 46 نقطة

6- طنطا 39نقطة

7- السكة الحديد 38 نقطة

8- راية 38نقطة

9- بروكسي 37 نقطة

10- القناة 36نقطة