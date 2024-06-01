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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم أحمد السقا يتصدر شباك التذاكر.. إيرادات حفلات السينما أمس

إيرادات الأفلام
إيرادات الأفلام

حصدت الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام السرب بطولة أحمد السقا، وفيلم شقو بطولة عمرو يوسف، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع.

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما أمس الجمعة كالتالي

-فيلم السرب لـ أحمد السقا: 833.175 جنيه.

 -فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 439.979 جنيه.

 فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 421.877 جنيه.

 -فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 21.172 جنيه.

أبطال فيلم السرب

ويشهد فيلم السرب مشاركة عددٍ كبيرٍ من الفنانين من بينهم أحمد السقا ودياب وشريف منير ومحمود عبدالمغني، ومحمد ممدوح ونيللي كريم ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم السرب

قصة فيلم السرب

يذكر أن يؤرخ فيلم السرب، لإحدى بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيا ذبحا فى ليبيا وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

فيلم عالماشي

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

 

فيلم شقو

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث  فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.

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الجريدة الورقية