السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شاهد.. رانيا منصور تروج لأحدث أعمالها الفنية "الوصفة السحرية"

رانيا منصور
رانيا منصور

حرصت الفنانة رانيا منصور على تريج لأحدث مسلسلاتها "الوصفة السحرية" من بطولة الفنانة شيري عادل، ومن المقرر طرحه خلال الأيام القادمة.

 

ونشرت رانيا منصور البوستر الرسمي للشخصية التى تجسدها ضمن أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام"، عبر خاصية الإستوري.

 

واطلقت قناة dmc  برومو مسلسل "الوصفة السحرية"، والذي من المقرر عرضه يوم ٨ يونيو الشهر الجاري، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي . 

مسلسل الوصفة السحرية

أحداث مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يدور في دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لانها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

 

أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"

المسلسل من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمات ومجموعة من ألمع النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم، ومن المفرر عرضه بداية الاسبوع الاول من الشهر المقبل على مجموعة قنوات dmc ، العامة والدراما بالإضافة الي منصة watch it.

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الجريدة الورقية