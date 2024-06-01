«بعد محرقة خيام رفح ».. نجوم الفن يدعمون غزة بحفل كأس إنرجي

تضامن عدد من مشاهير ونجوم الفن مع القضية الفلسطينية وشعب غزة خلال حضورهم حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما الموسم الثامن، الذي أقيم مساء الجمعة 31 مايو، بأحد فنادق القاهرة الشهيرة.

ومن بين النجوم الفنان طه دسوقي الذي ارتدي الكوفية الفلسطينية دعما منه لأهل غزة.

وفاز طه دسوقي بجائزة التميز، كمل حص مسلسله "حالة خاصة" على جائزة الأوف سيزون بتصويت الجمهور، وظهر طه دسوقي بالكوفية الفلسطينية، أثناء تكريمه.

طه دسوقي

كما ظهر الفنان أحمد غزي يرتدي تي شيرت أسود وكوفية فلسطينية خلال حضوره حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما الموسم الثامن.

وفاز أحمد غزي بجائزة أفضل ممثل صاعد عن دوره في مسلسل "الحشاشين".

أحمد غزي

كما ظهرت الفنانة هبة عبد الغني ترتدي بلوزة بنقشة الكوفية الفلسطينية مع بنطلون أسود واسع دعما منها لأهالي غزة.

هبة عبد الغني

حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما

وحصل مسلسل "العتاولة" على جائزة أفضل مسلسل درامي طويل، وجائزة أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" و "مسار إجباري"، وأفضل مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان "كوبرا"، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الأول من رمضان "أشغال شقة"، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الثاني من رمضان "خالد نور وولده نور خالد".

حفل توزيع جوائز كأس إنرجي للدراما

وحصل الفنان أحمد السقا على جائزة جائزة أفضل ممثل عن دوره في "العتاولة"، وأفضل ممثلة مي عمر عن دورها في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وأفضل ممثلة سلمى أبوضيف لدورها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وأفضل ممثل كوميدي هشام ماجد عن دوره في مسلسل "أشغال شقة"، أفضل ممثل كوميدي شريف سلامة عن دوره في مسلسل "كامل العدد+1"، أفضل ممثلة كوميدية أسماء جلال عن دورها في مسلسل "أشغال شقة"، وأفضل ممثل مساعد أحمد عبد الوهاب عن دوره في "أشغال شقة" و"الحشاشين".