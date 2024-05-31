مصطفى بكري: قوى الشر تكرر ما تعرضت له مصر بعد نكسة 67

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن شيوخ وشباب ونساء قبائل سيناء قاموا بملحمة في الكفاح بحرب الاستنزاف - حرب الـ1000 يوم - بجوار الجيش المصري في حربه مع العدو الصهيوني.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن ما حدث في 1967 يحدث الآن بصورة أو بأخرى من قبل قوى الشر، معلقا: "حينما يكون هناك قائدا وطنيا يتمسك به الشعب، رغم الأزمات الاقتصادية والألم الذي يشعرون به.

محاولات التقسيم



وتابع بكري قائلا: «القائد يكون مسئولا عن البلد، أمام المؤامرات ومحاولات التقسيم، الناس لازم تفوق وتعرف أن البلد مطلوبة بأي شكل، وذهاب الرئيس السيسي إلى الصين ليس بالأمر الهين، متخيلين طلب رئيس أمريكا من الرئيس السيسي انضمام مصر للتحالف الدولي بالبحر الأحمر، الرئيس السيسي تحمل على عاتقه همّ الوطن والعبور به لبر الأمان رغم التحديات».

وأردف مصطفى بكري: هناك أبواق تضع السم في العسل ويزعمون إغلاق مصر معبر رفح وعدم دخول المساعدات، والرئيس السيسي رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال محاولات التهجير.