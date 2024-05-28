أحمد موسى عن جنازة الجندي المصري الشهيد: التعاطف والألم في كل منزل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل المواطنين خرجوا للمشاركة في وداع شهيد القوات المسلحة المصرية الجندي الراحل عبدالله رمضان في الفيوم.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، انحياز الشعب المصري لجيشه العظيم، وحرص كل واحد يعرف عبدالله أو ميعرفوش على حضور الجنازة لأنه بطل من أبطال القوات المسلحة فكان هذا التعاطف والألم في كل بيت وعند كل مواطن”.

وتابع “تقديم تحية إجلال وإكبار لكل بطل يقف يدافع عن أمن بلادي من أبطال جيشنا العظيم يقف على الحدود أو في أي مكان ضد محاولات تهديد سلامتها”، معلقا: “الشعب المصري في وقت الجد لما يشعر بخطر يتحول كله لبطل مقاتل”.

وأضاف أحمد موسى: “والله والله الـ 100 مليون يتشالوا على الرأس، فقد تحول الشعب كله إلى جيش على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعطيك رسالة إيجابية وسط التحديات والأزمات”.

وأردف “السواد الأعظم من المصريين تحولوا دفاعا عن بلدهم وجيشهم كده بشكل واضح رغم تصريحات رئيس الوزراء ومحدش فكر هو قال أيه وأيه موضوع الزيادات”.

لدينا ثقة في القوات المسلحة وبياناتها

وأكمل أحمد موسى: “لدينا ثقة في القوات المسلحة وبياناتها، وكل قياداتها ومسئوليها الأبطال، وأن هناك سيل كبير من الشائعات لن تتوقف، والمناخ الحالي خصب لرواج الشائعات".

وأكد “فيه ناس عاملة نفسها خبير ومحلل عسكري يتحدث ويحلل وهو عمره ما راح سيناء ولا يعرف رفح فين، وإنما يجري ورا اللي بيجري، ولازم منشيرش حاجة قبل التأكد من مصدرها إذا رسمي أو لجنة من اللجان”.

واختتم أحمد موسى: “بلاقي لجان على السوشيال ميديا منضمة منذ ساعات قليلة ويكون مدفوع لها، وربما تتبع أجهزة استخبارات معادية، وعندهم أجهزة شغالة ضدنا وضد جيشنا”.