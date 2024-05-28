الأرصاد: أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف (شاهد)

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الماضي كانت هناك موجة شديدة من الارتفاع في درجات الحرارة أثرت على معظم محافظات الجمهورية.

يومي الجمعة والسبت كان هناك حالة من الانخفاض في درجات الحرارة

وتابعت خلال لقاء خاص من داخل هيئة الأرصاد مع نورهان خفاجي، مراسل برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن يومي الجمعة والسبت كان هناك حالة من الانخفاض في درجات الحرارة بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي صحراوي في الصحراء الغربية.

الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لا يكون موجودا في ساعات الليل

وقالت إن المنخفض أدى لارتفاع درجات الحرارة بالأمس، وسوف تستمر هذه الأجواء خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات الجنوبية، مؤكدة أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة لا يكون موجودا في ساعات الليل لأن هناك نشاط رياح يلطف الأجواء بشكل كبير خلال ساعات المساء والليل.

وأوضحت أن الأجواء ستكون ربيعية في الأيام المقبلة لا سيما في المحافظات الشمالية وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 32 و33 درجة، وتكون أجواء الليل معتدلة ولطيفة.

ونوهت إلى أنه من الطبيعي في النصف الثاني من الربيع رؤية موجات حارة مثل ما كانت الأسبوع الماضي، والأجواء تكون أقرب للصيف في النصف الثاني من الربيع، مؤكدة أن أعلى درجة حرارة طوال العام يتم تسجيلها في فصل الربيع وليس الصيف.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 20

و درجة الحرارة العظمى 32

بنها:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19 و درجة الحرارة العظمى 29

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28

نخل: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 33

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23

ودرجة الحرارة العظمى 34

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 36

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42



أسوان: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 43