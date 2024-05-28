حقيقة زيادة سعر بعض الأدوية 40% (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على الزيادة المتوقعة في أسعار الدواء، قائلة: “كل دواء سيكون له جزء محدد في الزيادة وكل نوع سيدخل لجنة أو عدة لجان لتحديد السعر وفقا للمواد الخام وتأثيره على المواطن”، لافتا إلى أن زيادات الدواء لا تكون بنسب متساوية لاختلاف المواد الخام وطرق التصنيع والمكونات.



وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، هناك مصدرا في هيئة الدواء المصرية رفض الأنباء المتداولة على بعض المواقع عن وجود زيادات قطعية في سعر المستحضرات الدوائية بنسبة 40 %، مشيرا إلى أن زيادة سعر بعض الأدوية قد تصل إلى 40 % ولكن ليست نسبة زيادة موحدة لكل الأدوية.



وأكد المصدر بهيئة الدواء أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات والهيئة حريصة على الشركات والمواطن وأغلقت العديد من مخازن الأدوية لارتكاب المخالفات مثل تجاوز هامش ربح الصيدلي.



وأضاف أن الهيئة تقوم بالغلق لمدة شهر كإجراء فوري لمخالفة الاشتراطات الصحية والأسعار الجبرية على الأدوية وتم التفتيش على المخازن لضبط الأسواق.

قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، إن الصيدلي هو الحلقة الأضعف وهو من يدفع ثمن أي ارتفاع في الأسعار لأنه في مواجهة الجمهور وخاصة في الأدوية الناقصة.



الصيدليات تتحمل أعباء كثيرة في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية

وأضاف محفوظ رمزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هناك أزمة في التصنيع لدى بعض المصنعين بسبب أزمة ارتفاع سعر الدولار من ٣٠ إلى ٤٨ جنيها، مستدركا أن الصيدليات تتحمل أعباء كثيرة في موضوع ارتفاع أسعار الأدوية.



وتابع رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، أن رأس المال العيني للصيدليات يتآكل كل يوم وهذا خطر للغاية وننادي بتحريك الأسعار بشكل تدريجي.

ومن جانبه، قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إنه تم ضخ عدد كبير من المواد الخام للمصانع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الدواء لابد أن يتم مراعاتها اقتصاديًا.



وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم أن صناعة الدواء في مصر قادرة على تجاوز التحديات كافة، كما أن توفير الدولار ساهم في توفير كل المواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى حل كافة المشكلات المتعلقة بمشكلة الصناعة.



وأوضح مساعد رئيس هيئة الدواء أنه يتم العمل على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن من خلال توفير الأدوية في كل مكان وبأسعار مناسبة، منوهًا إلى وجود بعض الممارسات غير المناسبة التي تسبب حدوث أزمة في سوق الدواء.

نسعى للوصول إلى السعر العادل للدواء



وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء : «نسعى للوصول إلى السعر العادل للدواء من أجل المواطن والمصنع، ولن يكون هناك عجز في الدواء داخل السوق».

وأشار، إلى أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.

وأردف: «معدلات التصدير للدواء في مصر زادت بنسبة 29%، ويتم دراسة الطلبات المقدمة من أجل زيادة سعر الدواء، مؤكدًا أنه في حالة زيادة أسعار الدواء سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي»