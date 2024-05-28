نشأت الديهي: أصوات غير عاقلة تحاول دفع مصر إلى آتون الحرب (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجيش المصري موجود لحماية أرض مصر، والحدود المشتعلة في الشرق والغرب والجنوب، مشيرًا إلى أن الجيش استطاع تحرير مصر من الإرهاب، وسابقًا من الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مصر حررت جميع أراضيها، وتتفاوض حاليًا مع الاحتلال ومع الولايات المتحدة للحصول على حق فلسطين، موجهًا حديثه للأصوات التي تنادي بالحرب على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "انت ليه عايز تدخلني الحرب"



وأكد أن البعض يحاول أن يدفع مصر دفعًا للدخول إلى آتون الحرب، وللأسف هناك بعض الأصوات الغير عاقلة التي لا تعرف معنى الحرب تنادي بهذا الأمر، معقبًا: "كأن الحرب نزهة، ده مصير دولة تعدادها 106 مليون نسمة".

الدول لا تدار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي



ولفت نشأت الديهي إلى أن الدول لا تدار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال المليشيات الموجودة على الإنترنت، مضيفًا أن الحفاظ على الدول لن يكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.



وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلجرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة".

وبحسب موقع "حدشوت بزمان" العبري "وقع حدثان صعبان في رفح، قتل 3 جنود وأصيب 10 منهم 3 في حالة خطيرة، ويقدر ان هناك جندي مفقود.. وقع الحدثان في منزل مفخخ وتفجير نفق".

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادثة بعد.

هذا وتشن الطائرات الحربية الإسرائيلية وسلاح المدفعية غارات بعشرات القذائف على مناطق متفرقة في مدينة رفح متسببة بمقتل ما يزيد عن 70 مواطنا من النازحين.



واستهدفت الطائرات منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين، وكان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في تحد وتجاهل تام لقرار محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف أعماله العسكرية في رفح.