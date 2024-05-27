نشرة التوك شو.. وزير الكهرباء يعتذر للشعب وبشرى عن الأدوية الناقصة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



كشف العميد محمود السعدني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن،عن الاستعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى، قائلا: "بدأنا موسم ضخ اللحوم في منافذ الشركة وهناك زيادة يومية في معدل الضخ".

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"التموين" تكشف بشرى عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى (فيديو)



أكد المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم البترول، أنه لا صحة لما تردد بشأن انسحاب سفينة تنقيب من حقل ظهر.

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"البترول" تكشف حقيقة انسحاب سفينة تنقيب من حقل ظهر (فيديو)



قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة تصنيع الأدوية بنقابة الصيادلة، إن الصيدلي هو الحلقة الأضعف وهو من يدفع ثمن أي ارتفاع في الأسعار لأنه في مواجهة الجمهور وخاصة في الأدوية الناقصة.

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قال عبدالفتاح دولة المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلسطينية، إن كل مواطن فلسطيني جزء من عملية المواجهة مع العدوان الإسرائيلي والصهيونية، مضيفا أن الهجمه شرسة لتصفية القضية الفلسطينية.

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حركة فتح: قطاع غزة يعيش مجاعة و الضفة الغربية تعاني الحصار المالي



قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك زيادة في الاستهلاك المحلي من الكهرباء في فصل الصيف.

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"البترول" تكشف سبب وقف تصدير الغاز (فيديو)



أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن التوقع بحدوث وباء أمر محتمل ويتم الاستعداد للتعامل معه.

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مستشار الرئيس للصحة: ظهور وباء جديد وارد ومستعدون للتعامل معه (فيديو)



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر نجحت في الضغط على تل أبيب، إن دولة الاحتلال أعلنت بالأمس الانسحاب من معبر رفح ، متوقعًا فتح معبر رفح خلال أيام، بعد وضع آلية لإدخال المساعدات، معقبًا: “مصر أظهرت العين الحمراء لدولة الاحتلال، ومصر ما بتهزرش”

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نشأت الديهي: مصر أظهرت العين الحمراء لدولة الاحتلال



قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن الدولة أجلت زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.

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وزير الكهرباء يعتذر للشعب المصري بسبب تخفيف الأحمال (فيديو)



أكد رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، أن حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات بمثابة جريمة، قد تعرض الطالب إلى تحرير محضر، متابعا: ورق الإجابة من الممكن توزيعه مبكراً للطلاب.

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وزير التربية والتعليم يحذر الطلاب: حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات جريمة (فيديو)



قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية ، إن سعر الدولار ارتفع إلى 48 جنيها وهو ما يتطلب وجود سيولة مالية بالشركات لتوفير الأدوية .

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شعبة الأدوية تزف بشرى عن الأصناف الناقصة بالصيدليات (قيديو)

